Auxerre et Angers pensent à Boutobba

Formé à l'OM, Bilal Boutobba a été propulsé dans le grand bain du haut niveau à l'âge de 16 ans. Trop tôt, sûrement, pour ce gamin pétri de qualité qui n'a pas réussi à trouver sa place à l'Olympique de Marseille, au FC Séville ni à Montpellier. Ce n'est que depuis son arrivée à Niort en 2020 que le milieu de terrain, aujourd'hui, âgé de 23 ans trouve enfin le chemin de la réussite. En grande forme depuis qu'il porte les couleurs de Niort, Bilal Boutobba se retrouve surveillé par deux clubs de Ligue 1. Auxerre et Angers sont notamment attentifs au dossier.

Classement FIFA (dames)

L'Algérie stagne à la 79e place

L'Équipe nationale féminine de football a stagné à la 79e place, au dernier classement mondial de la Fédération internationale (FIFA), dévoilé vendredi sur son site officiel. Sur le plan continental, l'Algérie a préservé la 9e position, derrière le Nigeria (46e mondial), l'Afrique du Sud (54e), le Cameroun (59e), Ghana (60e), la Côte d'Ivoire (64e), la Guinée équatoriale (73e), le Maroc (76e), et la Tunisie (78e). «Cinq tournois majeurs, organisés aux quatre coins de la planète, étaient au programme de ce mois de juillet 2022. Outre l'Euro féminin 2022, les compétitions continentales ont eu lieu en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Océanie, valant comme épreuves qualificatives pour la Coupe du monde 2023. Depuis le 17 juin 2022, date de la dernière parution du Classement mondial féminin, pas moins de 221 rencontres ont été disputées. Et les changements au sein de la hiérarchie sont tout aussi nombreux», précise la FIFA dans son communiqué. Si les Etats-Unis (1ers), récents vainqueurs du championnat féminin de la CONCACAF, restent en tête, elles ont un nouveau dauphin: l'Allemagne (2e, +3). L'équipe finaliste de l'Euro 2022 devance la Suède (3e, -1), dont le parcours s'est arrêté en demi-finale du tournoi disputé en Angleterre. Auréolée de son premier sacre européen, l'Angleterre (4e, +4) grimpe de quatre places et se positionne au pied d'un podium que quitte la France (5e, -2). Les chutes des Pays-Bas (6es, -2), du Canada (7e, -1), et de l'Espagne (8e, -1) sont les autres changements significatifs dans le Top 10. Dans le continent africain, l'Afrique du Sud (54e, -4) fait aussi un bond de quatre places suite à son succès en coupe d'Afrique des nations 2022, disputée au Maroc. Demi-finaliste de cette CAN, la Zambie (80e, +23) s'offre la meilleure progression au classement avec un gain de 23 rangs. Battu par ces surprenantes Zambiennes dans le match pour la troisième place (1-0), le Nigeria (46e, -7) signe, lui, le plus grand recul en termes de points (moins 69,33 pts).