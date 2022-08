Commission d'audit des stades

Des réserves sur le 20-Août 1955

Le CR Belouizdad a annoncé que la Commission d'audit des stades a effectué une visite d'inspection au 20-Août 1955, où est domiciliée son équipe senior de football, et que «des réserves ont été émises concernant certains aspects», faisant que l'homologation de ce stade n'a pas encore été actée. «Il y aura une contre-visite le 21 août courant, et si tout est O.K. d'ici là, le stade sera homologué pour permettre au Chabab d'y recevoir pendant l'exercice 2022-2023» a encore précisé la direction du club champion d'Algérie en titre. Autrement dit, le Chabab dispose d'un délai de dix-huit jours (ndlr: du 3 au 21 août) pour opérer les travaux qui s'imposent et satisfaire les exigences de la Commission d'audit, pour la convaincre d'homologuer le stade. La visite d'inspection, effectuée ce mercredi matin au 20-Août 1955 d'El-Anasser s'est déroulée en présence du président de l'APC Mohamed Belouizdad, Mohamed Lamamra et du directeur du stade Noureddine Boufessiou, ainsi que des représentants de la Sûreté nationale et de la Protection civile.La Ligue nationale du football amateur (LNFA) avait annoncé lundi qu'une Commission d'audit commencera à inspecter différents stades d'Algérie à partir de cette semaine, pour homologation, en vue de la nouvelle saison sportive 2022/2023. Le 20-Août 1955 fait donc partie des tout premiers stades à subir cette traditionnelle visite d'inspection, pour confirmer s'il est apte à accueillir les matchs du Chabab cette saison.

Clermont Foot 63

Coup dur pour Zeffane

Le défenseur international algérien de Clermont Foot 63 (Ligue 1 française de football) Mehdi Zeffane, victime d'une blessure à l'ischio-jambier, sera indisponible pour une période allant de 8 à 10 semaines, rapporte mercredi le site spécialisé Instant Foot. Le latéral droit algérien s'est blessé samedi lors du match amical disputé en déplacement face au nouveau promu Toulouse FC (1-0). Zeffane (30 ans) a rejoint Clermont en juin dernier pour un contrat de deux saisons plus une année en option, en provenance de la formation turque de Yeni Malatyaspor.Le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon connaît bien l'élite française puisqu'il compte un total de 90 rencontres en Ligue 1 d'abord sous les couleurs l'Olympique Lyon (2012-2015) puis avec le Stade Rennais (2015-2019). Pour rappel, Zeffane avait contribué au sacre final de la sélection algérienne lors de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Égypte. Sa dernière apparition avec les «Verts» remonte au 7 septembre 2021 lors du match contre le Burkina Faso (1-1) au grand stade de Marrakech (Maroc), dans le cadre de la 2e journée des qualifications du Mondial 2022 au Qatar.