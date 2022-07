Ligue 1 française

Ounas de retour?

Auteur d'une saison compliquée à Naples, l'international algérien Adam Ounas cherche à tout prix à changer de formation durant le mercato estival afin de retrouver son bon niveau. Lorsqu'il a commencé sa carrière professionnelle à Bordeaux plusieurs observateurs prédisaient un avenir exceptionnel pour Ounas. Cependant, âgé aujourd'hui de 25 ans, l'Algérien n'arrive toujours pas à trancher sous le maillot de Naples, ses dernières blessures ont beaucoup freiné Ounas ces dernières saisons en plus des peu de chances qu'il reçoit de la part de ses entraîneurs. L'ancien joueur de Bordeaux prépare actuellement la nouvelle saison avec les Partenopei avant de trouver un nouveau point de chute. Prêté à l'OGC Nice durant l'exercice 2019 - 2020, Ounas pourrait faire son retour en Côte d'Azur, en effet, d'après les informations du média Il Matino, la direction du club français est très intéressée par l'idée de faire revenir le fennec. L'international algérien avait enregistré 4 buts et 5 passes décisives en 19 rencontres disputées avec le Gym. Si les choses se concrétisent prochainement, Ounas pourrait rejoindre pas moins de 5 compatriotes à Nice, il s'agit de Youcef Atal, Hicham Boudaoui, Andy Delort, Billal Brahimi et Teddy Boulhendi.



CAN-2025

Pinnick lâche une bombe

À trois ans de la CAN 2025 qu'elle doit organiser, un gros doute entoure la capacité de la Guinée à être en mesure d'accueillir la compétition en répondant au cahier des charges de la Confédération africaine de football (CAF). À tel point que l'instance panafricaine serait en passe de retirer l'organisation de la compétition au pays de Naby Keita! C'est du moins ce qu'aurait sous-entendu Amaju Pinnick, président de la Fédération nigériane de football (NFF) et membre du comité exécutif de la CAF, à l'occasion d'une visite dans l'État de Lagos mardi. «Nous sommes en train de préparer une candidature pour l'organisation conjointe du tournoi (la CAN 2025, ndlr) avec la République du Bénin. Le ministre des Sports a donné son aval à cette candidature», a révélé le dirigeant dans des propos rapportés par TheNewsGuru.com et Completesports.com. «Il est grand temps que le Nigeria accueille un tournoi international, car l'organisation de telles compétitions présente de nombreux avantages.»