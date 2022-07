CAN-2023

L'Égypte interpelle la CAF

Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire, la CAN 2023 a été reportée à janvier/février 2024 pour raisons climatiques. Dans ce contexte, il y a moins d'urgence pour organiser les 4 journées restantes des éliminatoires et l'hypothèse de reporter les deux journées programmées en septembre prochain à une date ultérieure a été évoquée. Ce scénario permettrait, notamment aux 5 Mondialistes africains (Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie) de programmer des matchs amicaux en vue de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre). Même si elle n'entre pas dans cette catégorie, l'Égypte veut savoir sur quel pied danser et la Fédération égyptienne (EFA) a écrit un courrier à la Confédération africaine de football (CAF) afin d'être fixée sur le sort de sa double confrontation face au Malawi, révèle la presse locale. La réponse de l'instance panafricaine est attendue avec impatience. Et pas seulement par les Pharaons...

CHAN 2022

Le Sénégal et le Ghana déroulent

Les éliminatoires du CHAN 2022 débutaient ce week-end en Afrique de l'Ouest, dans la Zone centre-est et dans la Zone sud. Le Sénégal en a profité pour plier le premier tour de qualification aller en déroulant 3-0 au Liberia sur des buts de Bouly Jr Sambou (15e), Raymond Diémé Ndour (31e) et Jean Barthélemy Diouf (34e). Le match retour, samedi prochain, devrait s'apparenter à une formalité. Idem pour le Ghana, bourreau du Bénin 3-0 à Cape Coast. Daniel Afriyie Barnieh (25e), Mohammed Alhassan (49e) et Gladson Awako (80e) ont marqué pour les Black Galaxies qui voyageront samedi en position de force à Cotonou. La situation s'annonce plus compliquée en revanche pour le Cap-Vert, battu 2-0 par la Sierra-Leone qui le recevait à Marrakech, au Maroc. Au sud, pas de miracle pour les Comores, défaites 1-0 à «domicile» (le match avait lieu sur l'Île Maurice) par l'Afrique du Sud sur un but de Khulekani Shezi. À l'est, le Burundi, vainqueur seulement 2-1 du modeste Djibouti, devra rester méfiant.

Les matchs retour auront lieu dans les prochains jours et les vainqueurs se qualifieront pour le 2e tour des éliminatoires du CHAN dans leur zone respective, où ils retrouveront, notamment des sélections exemptées de ce 1er tour. La phase finale du CHAN aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, qualifiée d'office en tant que pays-hôte, tout comme le Maroc et la Libye.