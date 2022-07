Tour de France cycliste

Vingegaard haut la main

Le dernier sprint pour Jasper Philipsen: le Tour de France s'est terminé dimanche, en fin d'après-midi par le succès du Belge dans la 21e étape et la victoire finale du Danois Jonas Vingegaard. À 25 ans, Vingegaard a inscrit pour la première fois son nom au palmarès, un an après sa deuxième place derrière Tadej Pogacar. Cette fois, le Danois a battu le Slovène, double tenant du titre, qui s'est incliné de trois minutes et demie au terme des quelque 3350 kilomètres du parcours. Le Gallois Geraint Thomas, vainqueur en 2018 et deuxième l'année suivante, a accédé pour la troisième fois au podium, à l'âge de 36 ans. Dans les 115,6 kilomètres de la dernière étape, transformée comme à l'habitude en défilé jusqu'à l'entrée sur le circuit final, l'équipe Jumbo a fêté son triomphe quasi total. Vingegaard a endossé les maillots jaune et à pois de meilleur grimpeur, van Aert le vert du classement par points.

GP de France

Verstappen en tête

Le pilote Max Verstappen s'est emparé de la tête du Championnat du monde de Formule 1 après sa victoire au Grand Prix de France dimanche, où son rival Chrales Leclerc (Ferrai), a abandonné après un accident. Leclerc a abandonné au 18e tour sur 53, alors qu'il menait la course, après une sortie de piste finie dans les barrières de sécurité. Comme un air de 2021, Verstappen a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) sur le circuit du Castellet. Avant cette 12e manche sur 22, Leclerc avait 38 points de moins que Verstappen et restait sur une victoire en Autriche. Il repart de France avec 63 unités de retard. Un gouffre. Le Monégasque était pourtant en bonne voie pour enchaîner dans le sud-est français, après avoir dominé les qualifications sur les terres qui l'ont vu apprendre à rouler en karting. Très bien parti, Leclerc menait sereinement la course, certes sous la pression du Néerlandais. Mais dans la 18e boucle du circuit Paul Ricard au Castellet, il a perdu le contrôle de sa Ferrari, sortant en tête à queue des limites de la piste et finissant dans les pneumatiques de sécurité à faible vitesse.