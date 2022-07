Al-Shulla Club

Un contrat de 2 ans pour Khedaïria

Le gardien de but de l'ES Sétif, Sofiane Khedaïria, s'est engagé avec la formation d'Al-Shulla Club pour un contrat de deux saisons, a annoncé le club pensionnaire de la division 2 saoudienne sur son compte officiel Twitter. Libre de tout engagement, Khedaïria (33 ans) va embrasser pour la première fois une expérience professionnelle dans la région du Golfe. Le natif de Valence (France) connaît son 8e club en carrière, après Toulouse, Besançon, SO Cassis Camoux, Le Mans B, la JSM Béjaïa, l'USM Bel Abbès et l'ES Sétif. Il avait rejoint l'Entente en 2012, avec laquelle il avait remporté, notamment la Ligue des Champions d'Afrique en 2014. Après avoir évolué à la JSM Béjaïa et à l'USM Bel Abbès, il avait signé son retour à Sétif en 2019. En disputant 8 saisons avec l'ESS (2012-2017 et 2019-2022), Khedaïria a fait l'essentiel de sa carrière du côté des Hauts-Plateaux remportant au passage, entre autres, une Supercoupe d'Afrique, trois championnats d'Algérie et deux Supercoupes d'Algérie.

CAN-2022 féminine

Une première pour l'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a remporté samedi à Rabat sa première coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine en battant le Maroc en finale 2 à 1, grâce à un doublé de son attaquante Hildah Magaïa. La buteuse sud-africaine, intenable pendant toute la rencontre, offre ainsi aux Banyana Banyana leur première CAN après cinq finales perdues. Magaïa a d'abord repris du plat du pied un centre en retrait à la 63e minute, puis a récidivé huit minutes plus tard en piquant la balle au-dessus de la gardienne marocaine Khadija Er-Rmichi. La joueuse de Tottenham Rosella Ayane a réduit le score pour les Lionnes de l'Atlas à la 80e minute. Mais trop tard. Malgré le pressing des Marocaines, la solide défense sud-africaine a tenu bon jusqu'à la fin des neuf minutes de prolongation. Cette finale s'est disputée par une chaleur accablante, forçant les joueuses à s'hydrater régulièrement, dans un stade du Prince Moulay Abdellah plein à craquer (45000 spectateurs). Avec trois blessées et six changements de joueuses au total, la rencontre a laissé des traces sur les organismes. Premier pays arabe à atteindre la finale de la CAN féminine, le Maroc quitte la compétition la tête haute après avoir éliminé le Nigeria, l'équipe favorite, déjà multicouronnée et tenante du titre. Comme l'Afrique du Sud, il participera à la Coupe du monde féminine dans un an en Australie et en Nouvelle-Zélande.