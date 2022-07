Alanyaspor

Un contrat de 2 ans pour Ferhat

L'ailier international algérien Zinédine Ferhat, en fin de contrat avec Nîmes Olympiques (Ligue 2 française de football), a signé pour deux saisons avec Alanyaspor (Div.1 turque), rapporte vendredi L'Équipe. «Malgré l'intérêt de Lorient et Nantes en Ligue 1 française, l'international algérien (12 sélections) va poursuivre sa carrière chez le 5e du dernier championnat turc. Libre depuis la fin de son contrat avec Nîmes, le milieu de terrain algérien va signer un bail de 2 ans», précise la même source. Grand artisan du maintien du club gardois il y a 2 ans (3 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1), Ferhat réalisait un exercice encore plus consistant la saison dernière (6 réalisations, 10 offrandes en 33 rencontres de championnat) malgré la relégation en bout de piste. Ayant entamé son aventure européenne en 2016 sous les couleurs du Havre AC (France), Ferhat, formé à l'Académie de la FAF, était également convoité par le MC Alger, mais il a préféré poursuivre sa carrière au Vieux Continent.

Commission médicale de la FAF

L'AMA organise un webinaire le 25 juillet

Toujours dans le cadre de la prévention contre le dopage et l'utilisation des substances interdites, l'AMA (Agence mondiale antidopage) organise un webinaire le 25 juillet 2022 de 8h30 à 14h30 à l'intention surtout des athlètes, sur la liste des interdictions et les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. (Indiqué ci-dessous le lien pour s'inscrire). Pour rappel, la lutte et le contrôle antidopage constituent un impératif pour le bon déroulement des manifestations sportives, la protection de la santé des sportifs ainsi que la sauvegarde des principes éthiques et des valeurs éducatives du sport. On est en début de saison, les médecins des clubs doivent prendre conscience et se pencher surtout sur la prévention et la sensibilisation de leurs joueurs contre ces produits qui peuvent nuire à leur santé et détruire leurs carrières.