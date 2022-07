Sporting CP

Ça se complique pour Slimani

Il faut dire que la situation de Slimani avec le Sporting est confuse. Sous contrat avec le club jusqu'en 2023, l'ancien attaquant du CRB n'a plus été convoqué par son entraîneur, Rúben Amorim, de la mi-avril jusqu'à la fin de la saison. Il est clair donc que Slimani devra chercher un autre club pour se relancer, cependant, le salaire de l'attaquant algérien de 34 ans pose problème. En effet, ses émoluments annuels s'élèvent à 1,2 million d'euro. Plusieurs clubs se sont montrés intéressés par les services du baroudeur DZ, à l'image de Nottingham Forrest en Angleterre et le club grec du Panathinakos, néanmoins, selon la presse portugaise, ces clubs - là n'ont pas les moyens pour assurer le salaire de Slimani. Il reste une autre alternative pour l'international algérien à savoir les pays du Golfe, mais Slimani veut rester en Europe.



Naples

Ounas vers l'OM?

S'il est un joueur dont le potentiel n'est pas (du tout) exploité, c'est bien Adam Ounas. Explosif, technique, bon des deux pieds, bon sur une aile ou en position axiale, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a tout du joueur moderne et aurait dû exploser depuis longtemps. Malheureusement, Ounas a probablement fait le mauvais choix en demeurant à Naples l'été passé en dépit d'offres venues de Cagliari, du Milan AC et de l'Olympique de Marseille. S'il a disputé 15 rencontres, il n'a été titulaire qu'une seule fois et ne compte que 311 minutes de temps de jeu, que ce soit en raison de blessures ou, surtout, de choix de son entraîneur. Ayant prolongé son contrat d'un an et étant désormais lié au Napoli jusqu'en 2023, le joueur de bientôt 26 ans ne veut pas réitérer son erreur et cherche désormais la porte de sortie idéale. D'après Tutto Calcio, ce pourrait être l'OM qui veut se renforcer pour la Ligue des Champions. Si le schéma d'Igor Tudor n'est pas encore connu, Ounas pourrait évoluer en ailier droit (en concurrence avec Cengiz Under) ou second attaquant dans un 3-5-2.