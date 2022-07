Borussia Mönchengladbach

Bensebaïni touché par le Covid

En vacances depuis quelques semaines, le latéral gauche international algérien Ramy Bensebaïni n'a pas pu reprendre l'entraînement avec le Borussia Mönchengladbach. En effet, le club allemand a indiqué dans un communiqué officiel que l'ancien joueur du Paradou avait été touché par le Covid-19 et qu'il se trouve actuellement en quarantaine. Bensebaïni dont le futur n'est toujours pas connu avec Gladbach devrait reprendre les entraînements d'ici maximum 10 jours. Le natif de Constantine est, pour autant, sur le départ (le Borussia Dortmund ou l'Inter Milan sont régulièrement annoncés comme étant sur ses traces).

Naples

Ounas à la croisée des chemins

L'heure de la rentrée des classes a sonné du côté de Napoli. La paire algérienne va entamer la phase de préparation avec la formation sud-italienne. Adam Ounas et Karim Zedadka rechausseront les crampons, en attendant les prochains jours qui apporteront leur lot d'informations sur leur avenir. Ne disposant plus que d'une année de contrat avec Naples, Ounas est désormais à la croisée des chemins. Plusieurs clubs, dont le promu Monza souhaitent s'offrir ses services, dès cet été. Alors que Zedadka aura jusqu'en 2024 pour s'affirmer et monter en puissance. Notons que le défenseur prêté à Charleroi a été victime d'une blessure grave qui l'a empêché de montrer ses qualités.

Angers SCO

El Mellali poussé vers la sortie?

Présent lors du premier stage de préparation d'Angers, Farid El Melali n'a pas été retenu pour la deuxième stage qui débutera dans les prochains jours. Le club angevin a publié la liste des 25 joueurs retenus pour le deuxième stage préparatoire. Le nom de Farid El Melali n'y figure pas. L'absence de l'international algérien relève d'un choix de l'entraîneur, Gérald Baticle. À souligner que Nabil Bentaleb, Himad Abdelli ainsi que le jeune Franco-Algérien Taïbi prendront part à ce rassemblement.