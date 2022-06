Ligue 1 (mise à jour)

L'ESS lamine le NAHD

L'ES Sétif s'est imposée largement face au NA Hussein Dey 5-1 (mi-temps:1-0), en match disputé mardi soir au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, dans le cadre de la mise à jour de la 30e journée du championnat de Ligue 1 de football. Le jeune attaquant sétifien Bekrar a lancé le récital dès la 5e minute de jeu. En seconde période, le Nasria s'est effondré en encaissant quatre buts signés Nemdil sur penalty (51e), Kendouci (53e), Bekrar qui signe le doublé (58e), et Darfalou (63e). Le NAHD a sauvé l'honneur grâce à Akziz (78e). À l'issue de cette victoire, l'Entente, qui met fin à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, rejoint le MC Alger à la 7e place au tableau avec 51 points chacun, alors que le Nasria, relégué en Ligue 2 amateur depuis plusieurs semaines déjà, reste scotché à la 16e place (22 pts). L'ESS aura à disputer un dernier match en retard, vendredi à domicile face à l'USMA (18h00), pour le compte de la mise à jour de la 34e et dernière journée du championnat. Ce match qui n'aura aucune incidence sur le classement final, marquera la fin de la saison footballistique 2021-2022.

Mondial-2022 - barrages

Le Costa Rica dernier qualifié

Le Costa Rica a décroché le dernier des 32 billets pour le Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre), en battant la Nouvelle-Zélande 1-0 dans le pays hôte mardi. Pour leur sixième Coupe du monde de football et la troisième consécutive, les Costariciens, dirigés par le Colombien Luis Fernando Suarez, rejoignent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans le relevé groupe E. Une cruelle conclusion pour les «Kiwis», dominateurs mais contrariés à deux reprises par l'arbitrage vidéo (VAR). Les Centraméricains, 31e au classement Fifa, ont pris l'avantage dès la 3e minute grâce à l'ancien attaquant d'Arsenal Joel Campbell, qui a converti leur seule occasion de la première période dans l'air climatisé du stade Ahmad ben Ali à Al-Rayyan (ouest de Doha), qui accueillera sept rencontres de la première Coupe du monde dans un pays arabe. Ensuite, devant un public largement acquis au Costa Rica, ce sont les Néo-Zélandais, 101e mondiaux, qui ont fait le jeu, avec 64% de possession de balle et neuf tirs, dont trois cadrés, en première période.