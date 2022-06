Villarreal

Mandi sur le départ

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi a affirmé devant les caméras de la Fédération algérienne de football que Aïssa Mandi était potentiellement sur le départ de Villarreal. Auteur seulement de 17 rencontres de championnat dont 90 minutes entre le 26 octobre 2021 et le 19 février 2022 et 24 minutes en Ligue des Champions, en étant entré deux fois en jeu durant la phase de poule, le défenseur algérien a connu la pire saison de sa carrière. Une situation qui pourrait pousser le Fennec à quitter le Sous-marin jaune dès cet été à en croire Djamel Belmadi.

«Mandi, même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison, j'ai pris la décision de lui accorder des vacances. Il est sûr qu'il va entamer la phase de préparation très tôt avec son équipe de Villarreal... ou avec une autre. Il cherche du temps de jeu, et c'est lui qui vous le dira», a lâché le tacticien algérien.



Tournoi Maurice-Revello

La France s'adjuge le titre

L'équipe de France de football des moins de 20 ans (U20) a remporté le 48e tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France), en battant dimanche en finale le Venezuela (U23) 2-1, en match disputé au stade d'honneur de Salon-de-Provence. Les Vénézuéliens ont ouvert le score dès la 8e minute de jeu par Segovia, avant que les Français ne renversent la vapeur en seconde période par Akliouche (53e) et Mbuku (79e). En match de classement pour la troisième place, disputé un peu plus tôt dans la journée, le Mexique a dominé la Colombie (2-0). L'équipe algérienne des U23 a pris la 9e place dans ce prestigieux tournoi, en battant mercredi dernier l'Indonésie (1-1, aux t.a.b:

4-3), au stade Fernand Fournier à Arles. Le prestigieux tournoi de Toulon, dont les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées en raison de la pandémie de Covid-19, constitue une étape préparatoire pour les joueurs du sélectionneur Noureddine Ould Ali, en vue des qualifications de la CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain.