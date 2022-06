Courtrai

Kadri intéresse l'Union Saint-Gilloise

Auteur d'une bonne saison pour sa première en Europe, Abdelkahar Kadri a su montrer ses qualités en dépit des difficultés de son club, Courtrai. Le néo-international pourrait déjà être transféré cet été. Retenu en Équipe nationale après une bonne première saison en Belgique, Abdelkahar Kadri pourrait déjà poursuivre sa progression à un échelon supérieur. Ainsi, d'après les informations de MSV Foot, Kadri intéresserait Geraerts, nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, dauphins de Bruges cette saison et qualifié pour le troisième tour des qualifications en Ligue des Champions. Ancien grand club belge, l'USG est remonté en D1 en 2021 après 48 ans d'absence et a immédiatement décroché la seconde place. Un transfert au sein de ce club redevenu ambitieux pourrait faire franchir un cap à l'ancien milieu du Paradou. À noter également que Malines surveillerait le joueur d'après la même source.

Championnat d'Algérie de futsal

Le sacre pour Rabie El Djazaïri

En s'imposant, ce samedi 11 juin 2022 lors de la 3e et dernière journée du tournoi Play-off à la salle de la Coupole de l'Office du Complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf à Alger, face au Club Futsal de Bordj Bou Arréridj (7 à 2), Rabie El Djazaïri Oran s'est adjugé le titre de champion d'Algérie de Futsal pour la saison 2021/2022. Avec ce résultat, Rabie El Djazaïri Oran termine à la première place avec six points, suivi de son adversaire du jour qui totalise 3 points, alors que le Wifak Rouisset, champion du groupe Sud, ferme la marche. Le premier responsable du département Futsal de la FAF, Hakim Medane, s'est dit heureux et satisfait du bon déroulement du championnat tout le long de la saison, et qui s'est clôturé en apothéose à la Coupole dans une excellente ambiance et en présence de plusieurs personnalités.