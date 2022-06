CR Belouizdad

Les félicitations de la FIFA

La FIFA a félicité le CR Belouizdad pour son nouveau titre de champion d'Algérie (2021-2022), dans un message adressé au président démissionnaire de la FAF, Charaf-Eddine Amara, et publié sur le site officiel de l'instance fédérale. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a relevé le gros travail effectué par toute l'équipe du CRB: «Ce titre, écrit le président de la FIFA, n'aurait pas pu être obtenu sans le travail acharné, la passion et le dévouement de toute l'équipe et tout le monde au sein du club peut en être très fier.» Le CR Belouizdad a été sacré champion d'Algérie de Ligue 1, pour la saison 2021-2022, fin mai et avant terme, après son précieux succès face à l'US Biskra (2-0), à une journée de la fin du championnat. Avec ce nouveau sacre, le club réalise un fait inédit dans l'histoire du football algérien, en décrochant le titre pour la troisième année de rang (2020, 2021, 2022). Le Chabab ajoute à cette occasion un neuvième titre de champion à son palmarès général.

FIFA

L'arabe, nouvelle langue officielle

La langue arabe est désormais admise comme nouvelle langue officielle au sein de la FIFA, confirme une circulaire (N° 1797) datée du 7 juin 2022 adressée aux associations membres de l'instance faîtière du football mondial, a indiqué la FAF. L'article 9 des statuts de la FIFA est amendé pour accueillir trois nouvelles langues - arabe, portugais et russe -parmi les langues officielles au même titre que les quatre déjà en vigueur, à savoir l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le français. À ce titre, tous les documents officiels - procès-verbaux, circulaires, règlements, décisions et communications - seront publiés en anglais, espagnol et français, et que, lorsque l'administration l'estimerait nécessaire, des traductions en allemand, arabe, portugais et/ou russe seront également publiées, précise encore la FIFA. L'approbation du caractère officielle de la langue arabe, entérinée le 31 mars dernier lors du 72e congrès de la FIFA à Doha (Qatar), est motivée par: «La vision de la FIFA consistant à rendre le football véritablement mondial afin de permettre à l'instance de communiquer directement avec une communauté du football toujours plus nombreuse.».