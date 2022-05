Equipe nationale des U18

Derniers réglages avant les JM

Le sélectionneur de l'Équipe nationale des moins de 18 ans, Mourad Slatni, s'est confié au sujet du dernier stage de ses protégés, qui s'est déroulé du 22 au 26 mai 2022 à l'hôtel Mazafran. «Ce regroupement nous a offert la possibilité de nous attarder sur la forme des joueurs sélectionnés et nous informer sur leur état de santé, a confié le coach algérien. Tout stage est utile pour l'équipe, notamment à l'approche de l'importante échéance qui nous attend, à savoir les JM-2022 d'Oran. Nous avons besoin de rassembler les joueurs et les maintenir en alerte jusqu'au début de l'événement méditerranéen.» En prévision du prochain regroupement qui se déroulera du 14 au 20 juin prochain, Slatni dira: «Ce sera la dernière ligne droite avant la compétition méditerranéenne et je compte faire appel à une vingtaine de joueurs et à partir de là je pourrai choisir le groupe des 18 qui fera les JM».

Cameroun

Ondoua échappe de justesse à la mort

Gaël Ondoua a failli passer de vie à trépas. En route pour le Cameroun où il va prendre part dès aujourd'hui à un stage avec la sélection nationale, le milieu de terrain camerounais d'Hanovre 96 est passé tout près d'un crash ce vendredi. Sur Facebook, le joueur révèle les circonstances de l'accident «Enfin arrivé sur la terre des Lions indomptables... non sans encombre. Merci mon Dieu, je suis en vie malgré le fait que l'avion ait pris feu avant l'atterrissage en catastrophe à Douala.»

Arabie saoudite

Renard prolonge son contrat

Le sélectionneur français de l'équipe saoudienne de football, Hervé Renard, a prolongé son contrat jusqu'en 2027. «Nous avons atteint notre premier objectif ensemble, nous travaillerons ensemble pour réaliser d'autres. Je suis là pour rester», affirme Renard (53 ans). Sous sa direction, les «Faucons» verts saoudiens, qui étaient sortis dès le premier tour du Mondial en 2018, ont obtenu leur qualification pour le Mondial-2022, qu'ils disputeront pour la 6e fois de leur histoire. Renard a rejoint le royaume en 2019, après avoir démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc. «Depuis le moment où je suis arrivé, je me suis senti comme l'un des vôtres. J'ai senti la passion pour le football, et l'envie de réussir», explique dans la vidéo le double vainqueur de la coupe d'Afrique des nations, avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, et ancien entraîneur de l'USM Alger en 2011.