Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports

L'Algérie élue membre du bureau exécutif

L'Algérie a été élue, jeudi au Caire (Égypte), membre du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports. «En marge des travaux de la 45e session du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports et de la 67e session de son bureau exécutif tenues au Caire, l'Algérie a été élue membre du bureau exécutif dudit Conseil, pour la première fois depuis 2007, pour un mandat de quatre ans», a précisé le ministère dans un communiqué. «Cette qualité de membre confirme une fois de plus la place de l'Algérie à l'échelle arabe», lit-on dans le document. Outre l'Algérie, le Maghreb arabe sera représenté au sein de ce bureau exécutif par la Tunisie et la Libye.

Nîmes

Ferhat règle ses comptes

Zinedine Ferhat (29 ans) sort d'une saison très compliquée avec Nîmes. Et alors que son contrat arrive à échéance, le milieu offensif international algérien a pris la parole sur RMC Sport pour régler ses comptes. Avec une cible très claire: son futur ex-président Rani Assaf. «Après la descente du club en Ligue 2, je ne vais pas mentir, j'avais l'objectif de partir pour rester en Ligue 1, où je pense avoir fait mes preuves. Pendant le mercato, le président annonce un prix:

2,5 millions d'euros pour me laisser partir. Un prix raisonnable qui convenait à tout le monde. Du jour au lendemain, le président a tout changé... et même là, le club a reçu une offre de 3,5 millions d'euros, qu'il a refusée! La dernière semaine du mercato, je demande au président de me laisser partir, et il m'a répondu: ‘' Ne t'inquiètes pas, c'est la fin, les clubs vont arriver avec des offres plus importantes. ‘' Sauf que ce n'est jamais arrivé. J'ai perdu une année à cause de lui. Je ne lui pardonnerai jamais», a-t-il lâché.