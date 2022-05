Manchester City

Mahrez sacrifié?

Avec l'arrivée de la star Erling Haaland à Manchester City, le club cherche à licencier certains de ses joueurs pour compenser la somme dépensée pour le joueur norvégien. En effet, l'international algérien, Riyad Mahrez, figure sur la liste de ces joueurs, comme l'a révélé Calcio Mercato. Selon la même source, les propriétaires du club anglais ont pris une décision importante concernant l'avenir du capitaine de l'Équipe nationale d'Algérie avec l'équipe, puisqu'ils ont décidé de le vendre lors du prochain Mercato d'été. La même source a ajouté que l'administration de Man City a récemment commencé à licencier de nombreux joueurs, notamment après avoir échoué à remporter la Ligue des Champions, y compris l'international anglais Raheem Sterling, comme l'a révélé précédemment le célèbre journal britannique The Independent. Il est à rappeler que la star des Verts a rejoint les SkyBlues en 2018, en provenance de Leicester City, avec un contrat qui se termine en juin 2023, d'une valeur de 68 millions d'euros. Notons que l'ailier algérien est le meilleur buteur de l'équipe cette saison, malgré son manque de participation aux matchs (24 buts toutes compétitions confondues).

Boavista

Hamache courtisé en Italie

Yanis Hamache, le jeune arrière gauche de Boavista, serait suivi de près par les deux formations de Série A, Sassuolo et Bologne, à en croire les informations du journaliste Nabil Djellit. Très bon cette saison, le joueur de 22 ans a inscrit 4 buts et offert 5 passes décision en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances ne sont pas passées inaperçues sur le marché des transferts. Un départ en direction du championnat italien récompenserait une belle saison et entrerait dans une logique de progression pour Yanis Hamache.