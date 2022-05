Twente

La C4 pour Zerrouki

Ramiz Zerrouki est aux anges. Alors que son ancienne formation, l'Ajax Amsterdam célébrait son 36e titre du championnat des Pays-Bas, l'Algérien se réjouissait de la victoire des siens contre Groningen et en vue de la 34e journée de l'Eredivisie. Une victoire qui ouvre les portes de l'Europe au FC Twente. En conservant la 4e place du championnat néerlandais, Twente s'est vu attribuer une place en Europa conférence League, 3e coupe européenne des clubs. Ainsi, le milieu de terrain des Fennecs, devenu un cadre des Tukkers, disputera l'année prochaine la deuxième édition de cette compétition annuelle de football de l'UEFA. Pour rappel, le joueur de 23 ans a prolongé son contrat avec le FC Twente jusqu'en 2024, après son arrivée en été 2020. L'international des Verts, qui a disputé cette saison 32 matchs et a inscrit 4 buts, toutes compétitions confondues, prendra part à l'aventure européenne de son club, dès le 3e tour de qualification.

Coupe du monde 2022

La tournée du trophée débute à Dubai

La tournée du trophée de la Coupe du monde, a débuté jeudi à Dubai, en présence des deux anciens Champions du monde: l'Espagnol Iker Casillas et le Brésilien Kaka. Casillas et Kaka ont fait le déplacement pour accompagner l'original de la statuette, qui s'apprête à faire le tour de la planète à quelques mois du coup d'envoi du Mondial 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), en traversant 51 pays et territoires au total, dont les 32 nations qualifiées pour la phase finale. La tournée du trophée de la Coupe du monde traversera 51 pays et territoires. Grâce à elle, la FIFA fera «un pas supplémentaire vers leur objectif: rendre visite à chacune des 211 associations membres de la FIFA d'ici 2030. Pour la première fois, la tournée passera dans les 32 pays qualifiés pour la phase finale. Grâce à elle, les supporters du monde entier pourront ainsi vivre des moments inoubliables», précise la FIFA.