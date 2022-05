Borussia Monchegladbach

Pas d'offre officielle pour Bensebaïni

Le défenseur international algérien, Ramy Bensebaïni, dont le nom a été associé à plusieurs cadors européens, ces dernières semaines, n'a pas encore reçu d'offre officielle, a annoncé le directeur sportif du Borussia Monchegladbach. Le mercato estival approche à grands pas et les rumeurs de transfert se répandent pour Bensebaïni qui fait partie des joueurs annoncés au Borussia Dortmund, selon plusieurs sources. D'après le journaliste italien Nicolo Schira, les dirigeants de Dortmund auraient fait une première offre de 17 millions d'euros pour recruter l'ex-joueur du Paradou AC, à qui il ne reste qu'une seule année de contrat avec Gladbach. Des médias ont même évoqué des pourparlers, que la direction du club a démenti. Arrivé en Allemagne en août 2019 en provenance du Stade Rennais, contre 8 millions d'euros, le latéral gauche formé au Paradou AC est lié au Borussia Monchengladbach jusqu'en 2023.

Équipe nationale A'

Un tournoi amical en préparation

En pleine préparation pour le CHAN-2023 prévu à domicile, l'EN A' poursuit sa préparation à cette échéance majeure prévue en janvier prochain. Les joueurs de Madjid Bougherra pourraient intensifier leur préparation en organisant un tournoi amical avec quatre nations majeurs du football africain. Selon les informations de RDC Léopard Foot, l'Algérie accueillera trois sélections africaines A' pour un tournoi amical. Il s'agit de la RD Congo, le Sénégal et le Mali. Les dates retenues pour les rencontres qui auront lieu à Oran et à Sig, selon la même source, sont le 5, 10 et 13 juin prochain. L'organisation de ce tournoi amical se révélera comme une étape supplémentaire dans les derniers préparatifs aux Jeux méditerranéens prévu du 25 juin au 5 juillet prochains.