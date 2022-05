Maroc

Halilhodzic conforté dans son poste

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) précise les choses sur la situation de Vahid Halilhodzic. Alors que certains annonçaient le limogeage du sélectionneur, un communiqué vient clarifier tout. Dans un communiqué, la FRMF a démenti les rumeurs du limogeage de Vahid. Sur la sellette depuis quelques semaines, le technicien bosnien reste en place, du moins pour le moment. «En réponse aux informations relayées lundi 2 mai 2022 par quelques sites électroniques au sujet du «limogeage par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) du sélectionneur national Vahid Halilhodzic» et dans le but d'éclaircir l'opinion publique la FRMF précise qu'aucune réunion n'a été tenue à ce jour entre le président de la FRMF et le sélectionneur national qui est toujours en congé à l'étranger. Halilhodzic sera de retour au Complexe Mohammed VI de football au cours de cette semaine comme annoncée précédemment», indique la FRMF dans sa note.

Organisation de la CAN-2027

Motsepe encourage le Botswana et la Namibie

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a encouragé le Botswana et la Namibie à réfléchir à une candidature unique pour l'organisation de la CAN masculine en 2027. Selon des médias locaux, il a encouragé les intéressés à s'inscrire dans cette perspective, lors d'une rencontre avec le ministre botswanais des Sports, Tumiso Rakgare, et des responsables de la Botswana football association (BFA). Le Botswana et la Namibie, deux pays de la région australe de l'Afrique qui n'ont jamais organisé une phase finale de CAN, sont en concertation pour une candidature commune à l'organisation de l'édition de 2027. Motsepe, cité par les mêmes médias, pense que cette candidature a une chance d'être couronnée de succès, bien qu'elle soit susceptible de faire face à des défis de la part de pays tels que le Burkina Faso, le Maroc et le Sénégal. «Il n'y a absolument aucune raison pour que vous n'organisiez pas la phase finale de la CAN», a déclaré le président de la CAF.