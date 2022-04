WAC - CRB

Les Marocains refusent l'arbitre désigné

Le Wydad Casablanca ne veut pas d'Omar Amin, l'arbitre désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions qui l'oppose au CR Bélouizdad. Dans une lettre envoyée à l'instance dirigeante du football africain, le club marocain dit être contre ce choix, évoquant «la mauvaise prestation de l'arbitre désigné, lors du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF 2020-2022, contre Stade Malien». Samedi dernier, les hommes de Walid Regragui l'ont emporté (0-1) sur le terrain de Belouizdad.

Brésil-Argentine

En amical à Melbourne

L'équipe du Brésil, actuelle numéro un mondiale, rencontrera en match amical celle d'Argentine le 11 juin au Melbourne Cricket Ground, 5 mois avant le Mondial-2022 qui débutera au Qatar le 21 novembre, a annoncé, hier, le ministre du Tourisme de l'État de Victoria, Martin Pakula. La même affiche entre ces deux grandes rivales du football sud-américain, au MCG en 2017, avait vu la victoire des Argentins 1-0 devant 95000 spectateurs.

«On nous a dit que c'était un match de préparation important pour eux en vue de la Coupe du monde et on s'attend à ce que les deux pays envoient des équipes très fortes», a expliqué Martin Pakula à la radio 3AW. Selon Pakula, «un match de ce calibre attirera des millions de regards sur Melbourne et des milliers de visiteurs dans l'État de Victoria».

Sénégal

Boubacar Kamara dit oui

Boubacar Kamara pourrait bien faire son entrée dans la tanière des Lions. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a donné son accord pour porter les couleurs du Sénégal. À en croire les informations de L'Équipe, l'international Espoir tricolore (9 sélections), est en passe de rejoindre la sélection du Sénégal. Approché par le sélectionneur Aliou Cissé, le joueur de 22 ans aurait été convaincu par le discours du technicien. Même s'il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir, Kamara va sans nul doute démarrer bientôt une nouvelle aventure avec les Lions de la Teranga.