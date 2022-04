Ligue des Champions Féminine 2022

Le processus d'octroi de licence lancé

Le processus d'octroi de licence aux clubs de la CAF pour la Ligue des Champions féminine de la CAF 2022 est ouvert et s'étendra jusqu'au 31 mai 2022, a indiqué la CAF. L'octroi de licence aux clubs est au centre de la mission de la CAF consistant à promouvoir et professionnaliser le football en Afrique. L'édition inaugurale de la Ligue des Champions féminine de la CAF s'est déroulée en Égypte en 2021. Les Associations membres (AM) de la CAF souhaitant engager leurs clubs respectifs dans les éliminatoires de zone et à la phase finale de l'édition 2022 doivent remplir les critères suivants: l'AM doit avoir une ligue nationale féminine active depuis au moins 3 saisons à compter de 2015. La formation algérienne d'Affak Relizane, qui avait échoué à se qualifiée pour la 1ère édition de la Ligue des Champions, devrait prendre part aux éliminatoires de l'édition 2022.

Côte d'ivoire

Drogba promet une nouvelle ère

L'ancien attaquant vedette ivoirien Didier Drogba, a promis «une nouvelle ère» s'il est élu, samedi prochain, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). «Après le 23 avril, une nouvelle ère commencera pour la Côte d'Ivoire», a déclaré le football ivoirien, Didier Drogba, lors d'une conférence de presse à Abidjan, se montrant confiant dans sa victoire face à ses deux adversaires, anciens hauts responsables de la FIF, Idriss Diallo et Sory Diabaté. «Je pense que j'ai toutes les chances de gagner cette élection», a-t-il affirmé en mettant en avant «le travail abattu par son staff» et son programme appelé «Renaissance». «Ma priorité après mon élection sera de rassembler, car la Côte d'Ivoire a connu trop de crises qui nous ont fait rater la qualification pour

2 Coupes du monde», a-t-il ajouté. Il entend réorganiser de fond en comble le football ivoirien et a promis une augmentation des subventions aux clubs dont les présidents sont appelés à élire le nouveau dirigeant de la FIF. «Les présidents de clubs ont vu que mon programme leur sera bénéfique. Quant aux anciens joueurs, nous allons les mettre en mission pour faire partager leurs expériences aux plus jeunes», a-t-il assuré. Drogba, Diallo et Diabaté ont été officiellement retenus samedi comme candidats - parmi six au départ - à se présenter à la présidence de la FIF, dont l'élection se tiendra samedi dans la capitale administrative ivoirienne Yamoussoukro.