Équipe nationale des U23

Les Verts participent à un tournoi en France

La Fédération algérienne de Football (FAF) a confirmé la participation de la sélection nationale U23 (née en 2001) à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon) qui aura lieu du 29 mai au 12 juin 2022 dans la région sud de la France.

12 sélections nationales prendront part à ce tournoi qui reprend du service après deux ans d'absence en raison de la Pandémie du Covid-19. Les sélections sont réparties en 3 groupes de 4 et le tirage au sort effectué a versé la sélection nationale U23 dans le groupe C qui comprend la Colombie, le Japon et les Comores. L'Algérie débutera le 31 mai contre le Japon avant d'affronter la Colombie le 3 janvier et les Comores 3 jours plus tard. Du mercredi 8 au vendredi 10 juin se jouent les matchs de classement de la 5e à la 12e place, les demi-finales auront lieu le jeudi 9 juin, le match de classement et la finale se disputeront le dimanche. Les 3 premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales. Les autres équipes joueront des matchs de classement.

Équipe nationale U17

Remmane convoque 26 joueurs

La sélection nationale U17 (génération 2006-2007) est en regroupement jusqu'au 24 avril au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le sélectionneur national, Arezki Remmane, a convoqué 25 joueurs pour un stage de préparation et d'évaluation. Sur cette liste, on note la convocation de 6 nouveaux joueurs, il s'agit de Chouli Tarek (Castellon/Espagne), Rakkane Naceur (Toulouse FC), Tidjani Dialo (RC Strasbourg), Amouret Adam (SC Caen), Arous Adem (Cascol) et Kabli Elyes du MO Béjaïa. Dans son programme, Remmane a programmé deux oppositions amicales, la première aura lieu le 21 avril face aux U19 de l'académie de la FAF de Khemis Miliana, la seconde le 23 avril face aux U19 de l'académie du PAC. C'est le premier stage de la sélection U17 après le tournoi UNAF du mois de mars d'Alger. Le staff technique national prépare les prochaines échéances qui attendent son équipe, notamment la coupe d'Afrique des nations de la catégorie.