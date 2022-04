OGC Nice

Fin de saison pour Atal

Le défenseur international algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, a été opéré avec succès de la clavicule et sera indisponible jusqu'à la clôture du championnat en mai, indique jeudi le quotidien régional Nice-Matin. Revenu en mars à l'occasion du match face à Marseille, Atal espérait enchaîner les matchs en vue de retrouver un rythme de compétition adéquat après un retour de blessure là encore à la clavicule contractée en février dernier. Le retour sur les terrains de l'international algérien n'aura duré que quelques semaines, puisque face à Lens, ce dernier a dû céder sa place suite à une nouvelle blessure à la clavicule, la 3e depuis son arrivée chez les Aiglons après une première blessure à la clavicule contractée à l'été 2019 (lors de la CAN face à la Côte d'Ivoire) et une seconde en début d'année 2022. Un enchaînement de blessures qui a poussé le staff médical de l'OGC Nice à orienter l'Algérien vers la table d'opération, indique la même source. Une opération réussie avec succès qui sera suivie d'une période d'indisponibilité privant Atal d'une fin de saison haletante avec l'OGC Nice qui cherche une qualification en Ligue des Champions mais aussi obtenir une victoire en coupe de France face à Nantes au Stade de France.

Coupe arabe des U17

L'Algérie hôte de l'édition 2022

L'Union arabe de football (UAFA) a attribué à l'Algérie l'organisation de la Coupe arabe des nations des moins de 17 ans, prévue du 23 août au 8 septembre prochain. La décision a été prise par l'instance arabe lors de la réunion de son Comité exécutif tenue mercredi soir à Djeddah (Arabie saoudite) sous la présidence de l'Émir Abdelaziz ben Turki-al Fayçal. Pour rappel, l'Algérie organisera également la coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans du 8 au 30 avril 2023, qualificative à la Coupe du monde de la catégorie. Lors de la même réunion, le Comité exécutif de l'instance arabe a confié à l'Arabie saoudite l'organisation de quatre compétitions: la Coupe arabe des U20 (20 juillet- 5 aout), Coupe arabe de Futal senior hommes (19- 29 juin 2022), Coupe arabe des clubs de Futsal (1-7 juillet 2022) et la Coupe arabe de Beach-Soccer (1-7 octobre 2022).