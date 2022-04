Naples

Ounas toujours pas opérationnel

Adam Ounas, victime d'une gêne musculaire au niveau de la cuisse, continue de s'entraîner à l'écart de son groupe. «Ounas, Petagna, Di Lorenzo et Meret ont effectué un travail personnalisé sur le terrain», informe la formation du Calcio. Annoncé sur les tablettes de l'O Marseille et de Besiktas, l'été dernier, Ounas est finalement resté à Napoli, à la demande de Luciano Spalleti. Le Fennec pensait pouvoir s'imposer au sein de la formation de Série A et de gagner en temps de jeu. Toutefois, il n'a pas été épargné des pépins physiques qui l'ont éloigné pas mal de fois des terrains. Victime d'un claquage à la cuisse en octobre puis d'une lésion musculaire en novembre dernier, l'ailier a été contraint de manquer sept journées du championnat italien, ainsi que deux matchs de la Ligue Europa. Le début d'année 2022 n'était pas tout à fait différent, puisque l'ancien de Bordeaux, a contracté le Coronavirus, lors de son voyage avec les Verts au Cameroun, en marge de la CAN 2022. Une contamination qui a provoqué d'autres anomalies, l'empêchant de prendre part à 3 rencontres de Série A. Ce n'est qu'en février que l'Algérien parvient à retrouver les terrains avec son club. Des retrouvailles qui n'ont pas duré longtemps, puisqu'il se blesse de nouveau, après cinq journées. Il reste incertain pour la réception de Fiorentina, dimanche prochain (14h00). Ce retour à la maison, 2 ans après, semble difficile pour le milieu offensif de 25 ans qui ne compte que 434 minutes de jeu avec Naples (306' en Championnat et 128 en Europa Ligue), avec 2 buts à son compteur.

Ligue 1 française

Atal dans le onze type de la 30e journée

Titularisé samedi dernier avec Nice, pour la 1ère fois depuis son retour de blessure, Youcef Atal a livré une prestation de rang face à Rennes (1-1). Le latéral droit a disputé 90 minutes de jeu, durant lesquelles il s'est illustré offensivement et s'est montré solide défensivement. Passeur décisif en cette rencontre, il finit le match avec 4 ballons interceptés, 4 dégagements ainsi qu'un tir contré. Cette performance et ces interventions permettent à l'Aiglon de prendre part à l'équipe type de la semaine, avec une note de 7/10. En attaque, c'est son ancien coéquipier en sélection, Andy Delort, qui est aligné aux côtés du Parisien, Kylian Mbappé.