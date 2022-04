Courtrai

Kadri encore décisif

Durant le déplacement à Malines, Abdelkahar Kadri a été titularisé tout comme son compatriote Bilal Messaoudi mais malheureusement les joueurs dirigés par Karim Belhocine se sont inclinés

(3-2). Ils ont pourtant ouvert le score par l'intermédiaire du milieu de terrain Amine Benchaïb (7'). Un avantage qui n'a cependant pas duré longtemps puisque les locaux ont réussi à égaliser grâce à Sandy Walsh (15') terminant la première période sur un score de parité (1-1). En deuxième période, Courtrai reprend l'avantage grâce à un doublé de Benchaïb sur une passe décisive de Kadri. Ce dernier a trouvé le Belgo-Marocain qui d'un tir puissant trompe le gardien adverse. Malheureusement, les protégés de Belhocine n'ont pas réussi à garder cet avantage puisque Malines a réussi à revenir au score avant d'inscrire un troisième but prenant l'avantage pour la première fois de la rencontre. Courtrai avait la possibilité de revenir dans le match grâce à Bilal Messaoudi, qui a provoqué un penalty donnant la possibilité de recoller au score. Dans un premier temps, l'ancien attaquant de la JS Saoura a réussi à transformer le tir mais l'arbitre a demandé à ce que le penalty soit retiré. Ce que Messaoudi fera avec moins de succès puisque le portier de Malines réussit à repousser la seconde tentative de l'international A'. Ainsi, Bilal Messaoudi devra continuer à se contenter d'un seul but marqué avec le club belge depuis le début de saison.

Pau

Naïdji offre la victoire aux siens

Lancé sur le terrain par l'entraîneur de Pau Didier Tholot à la 63e minute de jeu face au Havre (31e journée de Ligue 2 BKT), alors que le score était de 1-1, l'attaquant algérien Zakaria Naïdji a donné la victoire à Pau peu de temps après son entrée. Profitant d'une sortie hasardeuse du portier havrais, le joueur prêté par le Paradou a réussi à trouver le chemin des filets, dans un angle fermé (2-1, 72e). Grâce à ce succès, le Pau FC passe devant Le Havre au classement et grimpe au 8e rang, avec 42 points. Une barre symbolique synonyme a priori de maintien pour les Palois, objectif annoncé du club en début d'exercice. À titre personnel, Zakaria Naïdji a marqué là son troisième but de la saison en 20 matchs (dont 13 titularisations). Prochain rendez-vous pour le natif de Bordj Bou Arréridj (27 ans) et ses partenaires, le samedi 9 avril, avec un déplacement en Corse pour défier l'AC Ajaccio (4e).