Brest

Belaïli absent à Montpellier

Revenu jeudi de la trêve internationale, Youcef Belaïli n'a pas été du déplacement de Brest, hier, à Montpellier, lors de la 30e journée de la Ligue 1 française de football. L'international algérien est malade, a annoncé le club breton. Son absence à l'entraînement, vendredi, avait provoqué une vive colère de son entraîneur Michel Der Zakarian. Ce dernier n'a pas caché d'ailleurs son mécontentement face à la presse. Mais depuis, l'incident est clos et Belaïli a donné signe de vie. Sauf qu'il n'a pas été du déplacement de Montpellier. Il est déclaré malade par son club. Il est à signaler que Youcef Belaïli est revenu de la trêve internationale le jeudi soir, mais n'est pas entré en contact avec son club, et était absent à la séance d'entraînement du vendredi matin.

OGC Nice

Atal brille face à Rennes

De retour avec son club, Youcef Atal a été titularisé samedi soir face à Rennes, tandis que Hicham Boudaoui a commencé la rencontre sur le banc. Dans ce choc de la journée en Ligue 1, Youcef Atal a réussi à se montrer décisif. Costaud derrière, Il a délivré une magnifique passe décisive sur l'ouverture du score de son équipe, l'ancien de Paradou a réussi à dribbler son adversaire et adresse un magnifique centre de l'extérieur du pied pour son ancien coéquipier en sélection Delort qui réussit à tromper le gardien adverse d'une tête et inscrit par l'occasion son 10e but en championnat. Cet avantage n'a pas duré longtemps puisque les visiteurs ont réussi à égaliser par Martin Terrier qui devient le meilleur buteur du championnat de France avec Mbappé. Score final 1-1 et une mauvaise opération pour les aiglons qui espéraient faire un bon résultat et s'emparer de la 2e place provisoirement.