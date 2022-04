Concours d'endurance d'équitation

Les cavaliers du club Hacienda se distinguent

Les cavaliers du club équestre «Hacienda de Blida» se sont distingués au concours national d'endurance des 40, 60 et 80 kilomètres, disputé au centre équestre de Beni Tamou à Blida. Dans l'épreuve des 40 km, le cavalier Mohamed Islam du club Hacienda montant «Bedro» s'est imposé devant les 14 concurrents partant dans cette course d'endurance. La course du 60 km a été remportée par Mohamed Anis Khalfi du même club enfourchant «Bassir El Mesk». Dans l'épreuve des 80 km réservée aux chevaux de 5 ans et aux cavaliers de 14 à 25 ans, la 1ère place est revenue à Rebie Mohamed du club équestre «Emir Abdelkader» de Tiaret.

Coupe d'Algérie de volley-ball (dames)

Le MB Béjaïa passe en demi-finales

Le MB Béjaïa a dominé l'affiche des quarts de finale de la coupe d'Algérie seniors dames, en s'imposant devant le MC Alger sur le score de 3 sets à 0 (26-24, 25-19, 32-30), vendredi à Tizi Ouzou. Deux autres clubs de Béjaïa ont décroché leur billet pour le dernier carré de Dame-Coupe. Il s'agit du RC Béjaïa et le WA Béjaïa, vainqueurs respectivement, devant le CRR Toudja et la JSN El Hamri sur le même score de 3 sets à 0. Le dernier qualifié aux demi-finales et le NR Chlef qui a battu l'ASX Béjaïa (3-1).

Formule 1

Les Saoudiens veulent discuter avec Hamilton

Lewis Hamilton a de nouveau exprimé ses doutes le week-end dernier à l'idée de venir courir en Arabie saoudite. L'année dernière, le septuple Champion du monde avait déjà noté son inconfort d'aller dans un pays où le respect des droits de l'homme est souvent remis en cause. «J'ai vu les commentaires de Lewis, et qu'il avait des problèmes avec certaines choses en Arabie saoudite», a déclaré le prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, ministre des Sports saoudien et pilote automobile. «Je lui ai dit ouvertement et franchement que vous pouviez me parler. Asseyons-nous, discutons de vos problèmes, et comprenons où nous en sommes, parce que pour beaucoup de ces choses, vous lisez beaucoup sur l'Arabie saoudite, mais vous ne voyez pas les détails.»