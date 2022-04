OGC Nice

Galtier au chevet de Boudaoui et Atal

De retour à l'entraînement, les Algériens Youcef Atal (25 ans, 15 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et Hicham Boudaoui (22 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ont vécu une terrible désillusion contre le Cameroun (1-2 ap), mardi, lors du barrage retour pour la Coupe du monde au Qatar. Le latéral droit et le milieu ont été rassurés par leur entraîneur à Nice, Christophe Galtier. «J'ai suivi le match de l'Algérie. Ce sont des joueurs qui sont touchés quand vous passez si près d'un tel objectif. J'ai échangé avec eux, je leur ai rappelé que l'équipe de France avait connu ça en 1993 et que cela n'avait pas empêché certains de faire une très grande carrière derrière. Leurs partenaires doivent aussi les rebooster. Il y a une fin de saison excitante qui se profile. On fait en sorte de vite les remobiliser. Ce matin, ils étaient un peu KO, mais au fil de la séance, le sourire est revenu», a expliqué le manager azuréen en conférence de presse.

Éliminatoires de la CAN-2023

48 sélections au rendez-vous

48 pays prendront part à la phase de groupes des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN 2023 dont le coup d'envoi est prévu en juin prochain, a annoncé jeudi la Confédération africaine de football (CAF). À l'issue du premier du tour préliminaire des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN 2023, six nations ont décroché leur ticket pour la phase de groupes. Il s'agit du Botswana, du Soudan du Sud, du Lesotho, d'Eswatini, de Sao Tome et de la Gambie. Les six qualifiés rejoignent donc les 42 pays exempts de préliminaires dont l'Algérie. La date du tirage au sort de la phase de groupes sera annoncée ultérieurement. Les équipes seront réparties en 12 groupes de 4 équipes, les deux 1ers de chaque poule se qualifiant pour le tournoi final en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, le Sénégal est tenant du titre de la dernière édition disputée en 2022 au Cameroun en battant en finale l'Égypte aux TAB (5-4).