Sénégal - Egypte

Un match à guichets fermés

Il y aura de la foule pour la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte le 29 mars prochain au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La Fédération sénégalaise de football annonce que cette rencontre, comptant pour les matchs de barrage du Mondial-2022, se jouera à guichets fermés. À l'issue de la réunion de l'Inter-commission chargée de l'organisation du match Sénégal - Égypte, la FSF a annoncé que le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sera à 100% de sa capacité pour le match retour des barrages du Mondial Qatar 2022. 50000 supporters sont donc attendus pour remplir les tribunes du stade. Le 12e Gaindé peut donc pousser à fond Sadio Mané et compagnie à la qualification au Mondial mardi prochain. Pour rappel, le prix des billets d'entrée varie entre 3000 FCFA et 300000 FCFA, en fonction du portefeuille de chaque Sénégalais. Mais avant, la rencontre aller se jouera, demain, au Stade international du Caire devant 64000 personnes.

Tunisie - Mali

Une affiche devant 35000 fans

La question du nombre des supporters qui seront présents la semaine prochaine, pour le match de la Tunisie face au Mali, a été réglée. Les Aigles du Carthage affronteront les Aigles du Mali, pour tenter de décrocher leur billet, pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le match aller aura lieu, demain, à Bamako et la manche retour se déroulera à Radès. Le dernier acte sera en présence d'un public record. On espère une affluence des grands jours, avec des milliers de spectateurs au stade Hamadi-Agrebi de Radès. La Fédération tunisienne a obtenu l'accord des autorités, pour mettre 35000 billets en vente. Cette décision a été prise «au cours d'une séance de travail tenue mardi sous la présidence du gouverneur de Ben Arous Ezzedine Chelbi et en présence du premier délégué et du délégué de Radès, ainsi que d'un représentant de la Fédération tunisienne de football, des structures de sécurité, de la Protection civile, de la santé et toutes les parties concernées par la préparation de ce match», peut-on lire, dans le communiqué publié sur la page facebook du gouvernement.