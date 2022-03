Cameroun

Onana victime d'un accident

Parti, hier matin, de Yaoundé pour Douala où ses coéquipiers de l'équipe nationale ont entamé le stage préparatoire aux matchs de barrage du Mondial-2022, André Onana a été victime d'un accident de la route. D'après des sources médiatiques camerounaises, l'accident s'est produit au niveau de Sombo, près de Pouma, sur l'axe Yaoundé - Douala. Le portier en question, qui a atterri dans la capitale politique tentait de rallier la métropole de Douala. Quand soudain, le véhicule qui le transportait a été percuté par un autre de type 4x4. Les deux engins qui allaient dans des directions opposées seraient entrés en collision. Aux dernières nouvelles, André Onana se porte bien. Le gardien camerounais a pu emprunter un autre véhicule pour poursuivre son voyage et rejoindre ses coéquipiers. Selon ses proches, un de ses amis présent avec lui dans le véhicule serait blessé.

Ngamaleu forfait à son tour

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le Cameroun. Après le forfait de Franck Zambo Anguissa, c'est au tour de Nicolas Moumi Ngamaleu de déclarer forfait. Le staff des Lions qui a annoncé la nouvelle n'a pas justifié le motif de cette absence. Mais on apprend que l'attaquant camerounais s'est blessé avec son club, les Joungs Boys de Berne en championnat. Pour le remplacer, Rigobert Song a appelé Souaibou Marou. Le sociétaire de Coton Sport de Garoua connaît ainsi sa première avec la sélection fanion du Cameroun. À l'approche de la double confrontation, la tension monte dans les deux camps.

Tunisie

Khazri et Bronn out contre le Mali

Lundi dernier, la Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé les forfaits de Wahbi Khazri (attaquant, Saint-Étienne) et de Dylan Bronn (défenseur, FC Metz). Ils vont manquer la double confrontation, face au Mali (25 et 29 mars prochains). En revanche, le milieu de terrain du FC Köln, Ellyes Skhiri, était annoncé dès hier, avec le groupe, qui continue ses préparatifs, avec l'arrivée de: Aymen Dahmene, Ali Jemal, Anis Ben Slimane et Issam Jebali.