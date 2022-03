Cameroun

Anguissa forfait face à l'Algérie

Le milieu de terrain camerounais, André-Frank Zambo Anguissa, blessé avec le Napoli en Série A italienne, a déclaré forfait pour la double confrontation face à l'Algérie, les 25 et 29 mars, comptant pour les matchs de barrage du Mondial 2022 au Qatar, a annoncé la Fédération camerounaise (Fécafoot) sur son compte officiel tweeter. L'ancien Marseillais (26 ans) qui compte 41 sélections et 5 buts a ressenti une douleur à la cuisse en fin de match, samedi lors de la réception victorieuse de l'Udinese (2-1). Présent dans la présélection, Arnaud Djoum (32 ans, 28 sélections) a été rappelé pour pallier l'absence de Zambo Anguissa. Le joueur de l'Apollon Limassol n'avait plus mis les pieds dans la tanière depuis juin 2021. Le sélectionneur de l'équipe camerounaise de football Rigobert Song, avait convoqué 27 joueurs, en vue de la double confrontation face à l'Algérie. La première manche se jouera le vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h00), alors que le match retour aura lieu le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).

Tournoi de l'UNAF U17

L'égypte sacrée avant terme

La sélection égyptienne des moins de 17 ans (U17) s'est adjugé le titre du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), avant sa fin, en s'imposant dimanche devant l'Algérie sur le score 1-0 (mi-temps 1-0) en match disputé, au stade Omar Benrabah à Dar El-Beïda (Alger), comptant pour la 4e et avant- dernière journée. L'unique but de la partie a été inscrit par le joueur Adel Ibrahim (22e). Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc avait dominé la Tunisie (2-0) grâce aux réalisations de Abdelhamid Maali (42e) et Rayan Bayad (53e). À l'issue de ces résultats, l'Égypte termine largement en tête avec 12 points à son compteur, devant l'Algérie et le Maroc, qui comptent 4 pts chacun, tandis que la Tunisie est 4e (3pts). La Libye ferme la marche avec 0 pt. La 5e et dernière journée, prévue, mardi 22 mars, opposera le Maroc à la Libye (11h00) et l'Algérie à la Tunisie (15h00). L'Égypte sera exempte. La compétition se joue en mini-championnat, dont les rencontres durent 80 minutes.