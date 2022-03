Cameroun

Les Lions en stage dès aujourd'hui

Les Lions indomptables du Cameroun, futurs adversaires des Verts dans les match de barrage du mondial 2022, effectueront un stage de courte durée à partir de lundi, soit 4 jours avant le match aller face à l'EN. Selon la presse locale, les hommes de Rigobert Song, tout juste nommé sélectionneur, effectueront un stage de 4 jours. Ils s'entraîneront sous la forme d'une mise au vert au stade Japoma au rythme de 2 séances par jour. Mercredi dernier, Rigobert Song, sélectionneur du Cameroun, a annoncé la liste des 27 joueurs concernés par les 2 matchs de barrage face aux protégés de Djamel Belmadi, le 25 mars à Japoma et le 29 du même mois au stade Mustapha Tchaker à Blida, qualificatif pour le Coupe du monde de 2022 au Qatar.

Organisation de la CAN-2027

La Namibie approuve sa candidature

La Namibie a approuvé la candidature à l'organisation conjointe du tournoi de la coupe d'Afrique des nations (Afcon) de football 2027 avec le Botswana, a annoncé samedi le ministre namibien des Technologies de l'information et de la communication Peya Mushelenga. «La Namibie a approuvé sur le principe la candidature à l'organisation conjointe du tournoi final de la 36e coupe d'Afrique des nations avec la République du Botswana, selon une formule 60-40, la Namibie en assumant 40% et bénéficiant des avantages associés. Le gouvernement a mandaté le ministère des Sports, de la Jeunesse et du Service national au nom de la Namibie pour engager un processus de candidature avec le Botswana et a depuis donné son approbation pour que des dispositions budgétaires soient prises en cas de succès du processus de candidature», a-t-il déclaré. Le ministre namibien a ajouté qu'un financement privé pourrait également être envisagé pour entreprendre ce projet avec le soutien du gouvernement par le biais de dons, de parrainages et de partenariats public-privé. En 2027, la Namibie co-organisera également la Coupe du monde du Conseil international du cricket (International cricket council) avec le Zimbabwe et l'Afrique du Sud.