FIFA

Un million de dollars pour aider les Ukrainiens

La FIFA a débloqué une enveloppe d'un million de dollars (environ 900000 euros) pour venir en aide aux victimes de la crise humanitaire en Ukraine provoquée par l'invasion de l'armée russe, a

annoncé l'instance mondiale du football.

Cette somme doit permettre de «répondre aux besoins qui auront été identifiés comme les plus urgents», a indiqué la FIFA, qui a déjà fait parvenir du matériel de premier secours, via sa fondation.

«La Fondation FIFA est prête à fournir une partie de l'aide nécessaire en travaillant de concert avec les communautés du football en Ukraine et dans la région», a déclaré la président de la FIFA, Gianni Infantino, cité dans le communiqué.

Depuis le début du conflit, le 24 février, le monde du football a multiplié les initiatives pour soutenir l'Ukraine.

La FIFA a également sanctionné la Russie, en l'excluant notamment des qualifications pour la Coupe du monde de novembre-décembre au Qatar. Elle a aussi offert aux joueurs ukrainiens, ainsi qu'aux joueurs et entraîneurs étrangers en Ukraine et Russie, la possibilité de signer des contrats dans d'autres clubs sans attendre la période officielle des transferts.

Paris SG

Messi grippé et absent à Monaco

Lionel Messi est grippé depuis 2 jours et ne pourra pas jouer avec le Paris Saint-Germain à Monaco, dimanche pour la 29e journée de Ligue 1, a annoncé, hier, le club.

Le défenseur central espagnol Sergio Ramos (mollet) «reprendra la compétition après la trêve (internationale)», comme le milieu espagnol Ander Herrera, «guéri de son infection oculaire», a précisé le PSG dans un communiqué. L'ailier argentin Angel Di Maria (ischios) est également forfait. Enfin le latéral espagnol Juan Bernat reprendra l'entraînement avec le groupe «la semaine prochaine» et ne sera pas non plus à Monaco.