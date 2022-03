20e journée de la Ligue 1

L'ESS s'impose à Chlef (1-0)

L'ES Sétif s'est imposée à l'extérieur devant l'ASO Chef sur le score de (1-0), score acquis à la mi-temps en match décalé de la 20e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputé dimanche à Chlef.

L'unique but des Sétifiens a été inscrit par Hocine Laribi (13e minute).

Grâce à ce succès, l'ESS monte à la 4e place avec 34 pts et un match en moins, alors que l'ASO reste 11e avec 24 points.

L'autre match joué ce dimanche, a vu la JS Kabylie battre à Tizi Ouzou, le NA Hussein Dey par 3-2, mi-temps (2-1). Cette victoire permet aux Canaris de se hisser provisoirement à la 3e place avec 35 pts, à 4 longueurs du leader le CR Belouizdad (39 pts), alors que les Sang et Or restent à la 14e place, en compagnie du HB Chelghoum-Laïd et de l'Olympique Médéa, avec 17 points chacun.

La 20e journée devrait prendre fin, hier, au moment où on mettait sous presse, avec le déroulement des deux dernières rencontres avec au menu le derby algérois CR Belouizdad-Paradou AC et NC Magra-CS Constantine.

OGC Nice

Bientôt le retour de Youcef Atal

Absent depuis quelque temps en raison d'une fracture de la clavicule, Youcef Atal sera de retour sur les pelouses très bientôt avec l'OGC Nice. Il a repris le chemin de l'entraînement.

En conférence de presse d'avant le match contre le PSG samedi, Christophe Galtier, l'entraîneur des Aiglons, a donné des nouvelles de l'Algérien.

«Youcef fait une partie des séances avec nous. Sera-t-il présent dans la totalité des séances avec des contacts la semaine prochaine? Je n'en suis pas si sûr», a informé le technicien français. Une chose est évidente, Atal n'est plus très loin de son retour.

« Youcef Atal va passer un scanner, aujourd'hui, pour voir où il en est au niveau de la consolidation du trait de fracture qu'il avait. Il fait des entraînements sans contact avec nous et essaie, de son côté, de maintenir une forme athlétique», a conclu son coach Christophe Galtier.