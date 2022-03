Cyclisme

Hamza Amari remporte le Grand Prix de la ville d'Oran

Le cycliste Hamza Amari du MC Alger a décroché le trophée du Grand Prix de la ville d'Oran de l'édition 2022 à l'issue de la deuxième étape qui a été dédiée à la course sur route à laquelle ont pris part une centaine d'athlètes. Cette étape, sur une distance de 146 km, a souri Yacine Hamza de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), suivi de son coéquipier de la même équipe, Mohamed Nadjib Assel, tandis que la troisième place est revenue à Mohamed Amine Nahari d'Amel El Maleh (Oran).

Cette édition du Grand Prix de la ville d'Oran a été marquée, notamment par l'annulation de la 2e étape qui devait avoir lieu vendredi et qui était dédiée à la course sur circuit fermée. Cette annulation a été dictée par les conditions météorologiques difficiles qui y ont régné.

La première étape, qui avait eu lieu jeudi (course- contre- la montre) a vu la domination du coureur du MCA, Hamza Ammari, rappelle-t-on.

Mexique

22 blessés lors d'un match de football à Querétaro

Au moins 22 personnes ont été blessées samedi lors d'une bagarre entre supporters pendant une rencontre de la Ligue mexicaine de football qui a été arrêtée à Querétaro (centre), ont indiqué des

sources officielles.

La Ligue mexicaine de football a annoncé la suspension de toutes les rencontres qui devaient avoir lieu,hier, dans le cadre de la 9e journée du championnat mexicain.

Deux personnes ont été gravement blessées lors de cette rencontre entre le club local de Querétaro et l'Atlas de Guadalajara, ont précisé les services de la Protection civile, démentant des rumeurs sur les réseaux sociaux parlant de plusieurs morts. Les affrontements dans les tribunes ont commencé à la 63e minute du match. Débordés, les rares agents de sécurité présents dans le stade ont permis au public de se réfugier sur la pelouse, ce qui a provoqué l'arrêt immédiat de la rencontre. Sur le terrain, des supporters ont continué à se battre tandis que des familles avec des enfants tentaient de se protéger. Les joueurs sont alors rentrés au vestiaire. Querétaro menait 1 à 0 face à l'Atlas, champion sortant du dernier tournoi d'ouverture.

«Les responsables de l'absence de mesures de sécurité dans le stade seront punis de manière exemplaire «, a réagi le président de la Ligue mexicaine de football, Mikel Arriola.