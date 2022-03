Tournoi d'Antalya de tennis

Les Algériens Abibsi et Reguig fixés sur leurs adversaires

Les tennismen algériens Mohamed Ali Abibsi et Samir Hamza Reguig seront opposés, respectivement, au Turc Aydin Can et à l'Autrichien Léon Bénédict, au premier tour qualificatif d'un tournoi professionnel, dont le tableau final se déroulera du 7 au 13 mars courant à Antalya (Turquie). Les deux Algériens feront leur entrée en lice ce dimanche après-midi.

Abibsi jouera sur le court N13, alors que le match de son compatriote, Reguig, a été programmé sur le court N14. Dotée d'un prize-money de 25.000 USD, cette compétition qui se déroule sur terre battue a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés chez les professionnels de l'ATP, notamment, le Bosnien Nerman Fatic (296e mondial) et le Roumain Filip Christian Jeanu (313e).

Mini-olympiade universitaire

Quatre salles OMS retenues pour l'évènement

La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Oran mettra quatre salles omnisports à la disposition des organisateurs du mini-olympiade universitaire, prévu dans la capitale de l'Ouest du 20 au 27 mars courant, a-t-on appris dimanche des services de cette instance. Il s'agit des salles de Gdyel, d'Essenia, de la LOFA (Essenia) ainsi que du Palais des sports «Hamou-Boutlélis», a précisé la même source. Ces sites, qui viennent tous de faire l'objet de travaux de réaménagement en prévision des jeux méditerranéens de l'été prochain à Oran, vont abriter les épreuves des six sports retenus pour cette mini-olympiade, à savoir: karaté, judo, taekwondo, wushu, lutte et boxe, souligne-t-on encore de même source.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Jeunesse et des sports, cette manifestation sportive réunira près de 650 étudiants et étudiantes encadrés par environ 250 entraîneurs et administratifs.