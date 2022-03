USM Alger

Othmani et Aït El Hadj prolongent jusqu'en 2024

Les étoiles montantes de l'USM Alger, Abderraouf Othmani et Mohamed Aït El Hadj ont signé de nouveaux bails dans la soirée de jeudi, et en vertu desquels ils seront liés aux Rouge et Noir jusqu'en 2024, a indiqué la direction du club de Ligue 1, dans un communiqué, diffusé sur le site officiel juste après la signature des nouveaux bails.

Né en juin 2001 à Alger, Othmani était sous contrat avec l'USMA jusqu'au mois de septembre 2023. Mais entièrement satisfaite de son rendement, la direction du club a décidé de prolonger au joueur dès maintenant, sans attendre que l'ancien contrat soit arrivé à terme. De son côté, Aït El Hadj (20 ans) allait être libre dès cet été, car son ancien contrat devait expirer le 7 juillet 2022, faisant que le concernant, il était nécessaire de le faire prolonger dans les plus brefs délais, au risque de le voir rejoindre un autre club. «Othmani et Aït El Hadj représentent l'avenir du club, et c'est donc en toute logique qu'ils ont été prolongés» a souligné la direction usmiste.

NA HusseIn Dey

Boufenara proche de la barre technique

Lbdelhakim Boufenara a donné son accord de principe pour diriger la barre technique du NA Hussein Dey, en remplacement de Karim Zaoui, a appris l'APS, vendredi, auprès du club

pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

Après l'échec de l'arrivée d'Aziz Abbès, les dirigeants des «Sang et Or» se sont tournés vers la piste de Boufenara, qui vient de se séparer à l'amiable avec le RC Kouba, actuel leader du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 amateur.

Le Nasria a entamé la saison sous la conduite de Karim Zaoui, avant que ce dernier ne décide de démissionner en décembre dernier, suite aux mauvais résultats concédés par le club algérois.

Par la suite, la direction a chargé le manager général Chérif Abdeslam d'assurer l'intérim, mais ce dernier a fini à son tour par claquer la porte.

Le NAHD a réussi mardi à mettre fin à une mauvaise série de cinq défaites de suite, en battant à domicile HB Chelghoum-Laïd (2-1), dans le cadre de la 19e journée du championnat. Une précieuse victoire qui permet au Nasria de céder la 15e place, synonyme de relégation, à son adversaire du jour.

Lors de la 20e journée, prévue hier, ce dimanche et demain lundi, le NAHD se rendra à Tizi Ouzou pour croiser le fer avec la JS Kabylie.

Les coéquipiers de Faouzi Yaya restent sérieusement menacés par le spectre de la relégation, en occupant la 14e place au tableau avec 17 points, soit à une longueur seulement du 4e relégable, le HBCL.