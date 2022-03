Championnats d'Afrique des vétérans de judo

La sélection algérienne en stage à Tipasa

La sélection algérienne des «vétérans» effectuera un stage de préparation du 10 au 12 mars courant à Aïn Tagouraït (Tipasa), en prévision de la première édition des Championnats d'Afrique de la catégorie, prévue au mois de novembre prochain, en Algérie, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération (FAJ). Cette compétition était initialement prévue en mai prochain, à Oran, dans le cadre des épreuves expérimentales en prévision de la 19e édition des Jeux Méditerranéens, qui auront lieu cet été, dans la même ville. Mais la reprogrammation de la compétition pour l'automne 2022 a entrainé une délocalisation, car selon le Président de la Fédération, Yacine Sillini, «elle devrait se dérouler dans une autre wilaya», qui reste à désigner. «Nous n'avons pas encore tranché concernant la ville qui va accueillir ce Championnat d'Afrique des vétérans. La décision finale sera prise dans les prochaines semaines», avait fait savoir le premier responsable de la FAJ, en marge du championnat national «seniors» de judo, clôturé dernièrement à Oran.

Championnat d'Afrique féminin U18 de hand

L'Algérie se qualifie au Mondial

La sélection féminine algérienne de handball des moins de 18 ans (U18) s'est adjugée la 3e place du championnat d'Afrique des nations, qualificative au Mondial 2022 de la catégorie, en s'imposant devant la Sierra Leone sur le score de 40 à 20, en match comptant pour la 5e et dernière journée de la compétition, disputé à Conakry.

Les handballeuses algériennes bouclent leur participation au tournoi avec un bilan de trois victoires, obtenues devant la Guinée-Bissau (52-22), la Gambie (49-10) et la Sierra Leone, contre deux défaites concédées face à la Guinée (22-39) et l'Égypte (20-53).

Le titre africain se jouera entre les deux équipes invaincues du tournoi, la Guinée et l'Égypte.

La troisième rencontre, de cette 5e et dernière journée de compétition, oppose la Guinée- Bissau à la Gambie.

Pour cette 17e édition du tournoi africain, les organisateurs ont opté pour une formule de mini-championnat, dont le premier au classement à l'issue des cinq journées de compétition est sacré champion d'Afrique.