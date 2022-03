Équipe nationale U18

Slatni tire les enseignements

Le sélectionneur national des U18, Mourad Slatni est revenu, dans l'entretien qu'il a accordé au site de la FAF, sur le stage précompétitif organisé au CTN de Sidi Moussa avec des joueurs évoluant en Algérie qu'il juge «satisfaisant et plein d'enseignement». «C'est la 2e fois que j'ai l'opportunité de réunir des joueurs exclusivement locaux. Je trouve que l'expérience est très enrichissante. Ce stage s'est déroulé dans de bonnes conditions», affirme Slatni, qui a qui a toutefois émis le souhait d'avoir plus de matchs internationaux dans les jambes. «J'ai vécu pareille expérience avec les U17, où l'on préparait alors le tournoi UNAF qualificatif à la CAN, la FAF a réussi à nous dénicher deux rencontres amicales face aux U17 du Sénégal. Croyez-moi qu'en dépit de la défaite, cette double confrontation nous avait permis de nous situer et de connaître notre valeur. C'est dire ô combien sont importantes les confrontations internationales», dit-il. Une belle opportunité se présente pour les U18 qui vont bénéficier d'un stage et des matchs internationaux en Espagne durant la prochaine date FIFA.

Équipe nationale U17

Une revue d'effectif réussie

L'Équipe nationale de football des U17 a achevé son stage précompétitif, qualifié de «réussi», au CTR de Sidi Bel Abbès, par un match d'application face aux U18 de l'USM Bel Abbès (3-1). Pour le sélectionneur, Rezki Remane, le stage «s'est déroulé dans de bonnes conditions et l'objectif tracé a été atteint. Seulement les joueurs, les nouveaux, surtout, ont encore besoin de travailler sur le plan technico-tactique en clubs même si je reconnais qu'ils ont beaucoup de potentiel». l'EN U17 sera de nouveau en regroupement ce mois de mars à Alger pour préparer le tournoi UNAF de la catégorie qu'accueillera Alger du 14 au 23 mars. 28 joueurs ont été convoqués au stage de Bel Abbès, entamé samedi dernier et s'est tenu pour «évaluer et préparer au tournoi de l'UNAF. Outre le tournoi de l'UNAF, l'équipe algérienne des U17 prépare son principal objectif, à savoir la CAN-2023, qu'abritera l'Algérie du 8 au 30 avril 2023.