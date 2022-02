Al-Rayyan

Brahimi fortement convoité

Le contrat de l'international algérien, Yacine Brahimi (32 ans) à Al-Rayyan expire en juin 2022. Le milieu offensif reste sur trois saisons accomplies au Qatar, avec 21 réalisations inscrites et 7 passes décisives en 51 apparitions en championnat. Et cela ne passe pas inaperçu sur le marché. Son talent intact attire plusieurs écuries en Europe. Selon les informations publiées, hier, par Footmercato, l'international algérien (66 sélections, 14 réalisations) intéresse quelques clubs en France et en Espagne, où il a déjà évolué (Rennes, Clermont et Grenade). De premiers échanges ont même déjà eu lieu avec certains d'entre eux. Mais ce n'est pas tout. En Premier League aussi, le profil du champion d'Afrique des nations 2019 et son statut de futur joueur libre aiguisent l'appétit. À cela, il faut ajouter des courtisans au Moyen- Orient, séduits encore un peu plus par son titre de meilleur joueur de la dernière Coupe arabe remportée par l'Algérie en décembre dernier. Le Fennec, lui, ne se ferme aucune porte et est à l'écoute de toutes les bonnes propositions. L'ancien pensionnaire du FC Porto - avec qui il a été l'une des stars de Liga Bwin (54 buts et 47 passes décisives en 215 matchs sous le maillot des Dragões) - n'écarte pas non plus la possibilité de prolonger son bail à Al-Rayyan, où il est très apprécié.

Ligue 1 française

Zedadka dans l'équipe type de la semaine

La 25e journée de la Ligue 1 française s'est achevée, dimanche soir, avec le match Marseille - Clermont, en clôture. Hier, le journal L'Équipe a dévoilé son Onze type de cette manche. Un Algérien y figure. Il ne s'agit pas de Youcef Belaïli, mais d'Akim Zedadka. L'Algérien a participé à la victoire des siens au stade Vélodrome (2-0). Décisif en défense comme en attaque, il est à l'origine du premier but de Clermont et a même sauvé son gardien d'un ballon qui se dirigeait vers le fond des filets. Le latéral droit finit la rencontre avec une passe décisive, une passe clé, deux duels aériens gagnés et un taux de passes réussies de 87,9%. Par ces performances, il reste le meilleur joueur à son poste, de cette 25e journée du championnat français.

Il fait partie du Onze de la semaine choisi par L'Équipe, avec une note de 7/10.