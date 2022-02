Manchester City

Les Citizens soutiennent Mahrez

Tottenham a fait tomber le géant anglais Manchester City (2-3). Harry Kane a propulsé son club vers la victoire après l'égalisation de Riyad Mahrez. Néanmoins, à côté de la défaite, quelque chose semble contrarier les fans des Skyblues, qui en veulent à l'entraîneur Pep Guardiola. Avec un total de 21 tirs cadrés les joueurs de Guardiola n'ont pu loger qu'un seul au fond du filet. Certains fans pensent que ce manque d'efficacité est dû à la non- titularisation de Riyad Mahrez. En effet, le capitaine des Verts n'était pas présent dans le Onze de départ. Ce n'est qu'à la 68' qu'il est entré en jeu, en remplacement de Raheem Sterling. Les supporters du club anglais trouvent que l'absence de Mahrez au début du match a été fatale. Les internautes ont alors exprimé leur mécontentement et se sont ironiquement moqués du choix de Guardiola. Un fan a alors déclaré: «Si Mahrez était rentré dès le départ, Manchester City aurait facilement gagné ce match face à Tottenham, mais Guardiola avait une autre option... Avec son but à la 92e minute, il à encore prouvé qu'il était indispensable avec Manchester City.» On peut aussi retrouver: «City qui n'a pas perdu depuis 14 matchs, mais qui va perdre lorsque Mahrez n'a pas été titulaire.» D'autres fans ont été plus positifs et en on profité pour jeter des fleurs à l'attaquant algérien. Mahrez avait délivré City d'un somptueux penalty très bien tiré, mais la Machine Harry Kane avait rattrapé le coup à la toute fin du temps additionnel. Des supporters de Mahrez ont alors déclaré: «L'atout offensif numéro un des Citizens cette saison, Riyad Karim Mahrez.».

Villarreal

Mandi retrouve la compétition

Absent des terrains de Ligue 1 depuis le 12 décembre dernier, Aïssa Mandi, l'international algérien, a retrouvé le onze de départ de Villarreal, samedi, contre Grenade (1-4). En manque de temps de jeu au sein de sa nouvelle formation, le champion d'Afrique 2019 a réussi à s'illustrer pour son retour à la compétition. Auteur d'un bon match, le défenseur central a gagné des points auprès du staff technique. Ce retour à la compétition pourrait aussi servir Djamel Belmadi et la sélection nationale en prévision de la double confrontation contre le Cameroun pour le compte du dernier tour des éliminatoires du Mondial 2022 en mars prochain.