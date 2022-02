CAN-2022 dames - 2e tour qualificatif)

Les Vertes surprises à Johannesburg

La sélection féminine algérienne de football s'est inclinée face à son homologue sud- africaine sur le score de 0 à 2 (mi-temps: 0-1), en match aller du 2e et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2022, disputé, ce vendredi au stade d'Orlando à Johannesburg. Les buts sud-africains ont été inscrits par Hilda Magaia (40e) et Thembi Kgatlana (90e). Le match retour est prévu mercredi 23 février au stade Omar-Hamadi d'Alger (18h00). Les protégées de Radia Fertoul sont rentrées, hier matin, à Alger et doivent se pencher dès à présent sur la prochaine sortie afin de remonter la pente et valider leur billet pour la CAN-2022, qui aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Les quatre premières seront directement qualifiées pour le mondial Australie/Nouvelle-Zélande 2023, tandis que deux sélections supplémentaires disputeront le tournoi de barrage intercontinental.



Cameroun

Rigobert Song nouveau sélectionneur

Rigobert Song a été nommé nouveau sélectionneur du Cameroun, a annoncé Samuel Eto'o, patron de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Song fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du Cameroun. Il a notamment participé à la conquête de deux CAN victorieuses au début de ce siècle (2000 et 2002). Il totalise en outre 137 sélections. Cependant, son expérience comme coach est limitée. Jusque-là, l'ancien messin s'est uniquement occupé de la sélection olympique du Cameroun. À 45 ans, il se voit donc attribuer une lourde responsabilité. Et sa mission principale sera de guider ses troupes à la Coupe du monde au Qatar. L'ex-international va, ainsi, remplacer le Portugais António Conceição, en poste depuis 2019, mais dont la performance mitigée de l'équipe du Cameroun à la CAN, qui a terminé 3e, a scellé le sort. Cette décision de Samuel Eto'o va à l'encontre de l'intention du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Komb, lequel avait fait part de son désir de laisser les rênes de l'équipe nationale au Portugais, le 13 février dernier.