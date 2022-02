USMA

Benchaâ rejoint Tcherno More Varna

L'attaquant algérien Zakaria Benchaâ (24 ans), s'est engagé avec Tcherno More Varna, a annoncé jeudi le club pensionnaire de la division 1 bulgare de football sur son site officiel, sans préciser la durée du contrat. Il s'agit de la troisième expérience à l'étrange pour le natif d'Oran, après un bref passage en France puis en Russie, avant de rentrer au pays par la porte de l'USM Alger qu'il avait rejoint en 2018 pour un contrat de trois ans. En janvier 2020, il avait a été prêté jusqu'à la fin de la saison, avec option d'achat, au CS Sfaxien (Ligue 1/ Tunisie), avant de retourner à l'USMA avec l'arrivée de l'ancien directeur sportif Anthar Yahia. Tcherno More Varna, qui reste sur une large victoire samedi en championnat face à PFC Dobrudzha Dobrich (6-0), occupe la troisième place au classement avec 32 ponts, à treize longueurs du leader Ludogorets, à sept journées de l'épilogue

Ligue 1

La reprise décalée au 25 février

La reprise du championnat d'Algérie de Ligue 1 initialement prévue le mardi 22 février 2022, a été décalée au vendredi 25 février, a la LFP. Cette décision a été prise suite à la demande des clubs, précise la même source. A cet effet, la phase retour du championnat de Ligue 1 aura lieu le vendredi 25 février prochain avec les rencontres de la 18e journée. Pour rappel, le CRB a été sacré champion de la phase aller avec 36 points soit quatre points d'avance sur son poursuivant direct la JS Saoura.

Des avertissements annulés

La commission de discipline de la LFP, a annoncé que les avertissements dont le nombre est inférieur ou égal à trois, infligés à un joueur de la Ligue 1 avant la date du premier match de la phase retour sont annulés, rapporte l'instance dirigeante de la compétition. La sanction pour un match ferme relative à quatre avertissements infligés à un joueur reste maintenue, et elle est reportée à la phase retour, précise la même source, conformément à l'article 34 du code disciplinaire de la Fédération algérienne (FAF).