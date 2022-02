Milan AC

Bennacer à l'Inter?

Selon plusieurs médias transalpins, un intérêt du rival du Milan AC, en l'occurrence l'Inter de Milan, pour Ismaïl Bennacer remettrait en cause l'accord de renouvellement que devait conclure les Rossoneri avec leur joueur algérien. En effet, différentes sources avaient assuré que le milieu de terrain international algérien allait signer un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec un salaire de 3,2 millions d'euros et une augmentation de sa clause de libération fixée actuellement à 50 millions d'euros. L'inter de Milan, qui a chipé des joueurs à son voisin et néanmoins rival et dont le dernier en date est le Turc Calhanoglu, s'intéresserait de très près à Ismaïl Bennacer. Mieux, ce dernier ne serait pas insensible à cet intérêt.

Hatayspor

Benzia arrive en prêt

Le milieu offensif international algérien de Dijon FCO (Ligue 2 française) Yassine Benzia, est prêté à Hatayspor (D1 turque). Le 11e de Ligue 2 a accepté de prêter son attaquant à Hatayspor, sans option d'achat. Cette saison, Benzia avait joué 13 matchs avec le DFCO et inscrit 4 buts. L'ancien Lyonnais reste sous contrat avec la formation dijonnaise jusqu'en 2023. Il s'agit de la 2e expérience de Benzia en championnat de Turquie, après avoir passé une saison sous les couleurs de Fenerbahçe (2018-2019).

CAN-2023

La CAF affiche sa satisfaction

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a exprimé ses satisfactions à l'issue d'une visite d'inspection effectué, lundi dernier, au stade de Korhogo en Côte d'Ivoire, pour s'assurer de l'avancement des travaux en vue de l'organisation de la 34e CAN. «C'est encourageant. On a visité le centre d'hébergement des équipes, j'ai envoyé les employés de la CAF, ils vont travailler sur ce site (Korhogo). Maintenant, c'est la visite du stade qui est la pièce la plus importante du tournoi. Ce n'est pas encore fini mais c'est déjà très beau. Les travaux avancent très bien. J'espère que le rythme continue. Personnellement je suis satisfait», a-t-il réagi face à la presse. Outre le site de Korhogo, les représentants de la CAF visiteront le siège de l'instance continentale à Abidjan, le site de San Pedro, ainsi que les grands hôtels de la capitale.