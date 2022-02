Coupe arabe FIFA-2021

Le Maroc sanctionné pour «racisme»

La Fédération royale marocaine de football est soumise à payer une amende de 20000 Francs suisses, équivalent de 19000 euros, à cause des propos racistes tenus par les supporters marocains envers les Algériens lors de ce match de la Coupe arabe FIFA-2021, remporté par l'Algérie (2-2, 5-3 aux TAB). Ce jour -là, le public marocain n'a pas accepté la défaite, face aux voisins en prononçant des propos racistes et haineux envers les camarades de Youcef Belaïli et les supporters algériens présents dans les gradins. En plus de l'amende financière, la commission discipline de la FIFA, a pris la décision de limiter le nombre de supporters marocains qui assisteront au match de barrage de la Coupe du monde 2022, face à la République démocratique du Congo (RDC). La FIFA exige de la Fédération royale de football marocaine présidée par Fawzi Lekjaâ que ce match face aux Congolais, se joue avec un nombre très limité des supporters marocains et la fermeture des gradins qui se trouvent derrière les buts. Par ailleurs, la Confédération africaine de football a révélé lundi le 7 février le calendrier des dix matchs des barrages de la Coupe du monde FIFA, Qatar 2022. Le match RDC - Maroc est fixé pour le samedi 26 mars 2022 à 14h00, heure locale, au stade des Martyrs de Kinshasa, tandis que le match retour se jouera mardi 29 mars à Casablanca.



CAF

L'équipe-type de la CAN dévoilée

La CAF a dévoilé, lundi, son équipe type de la compétition de la 33e édition de la CAN, qui s'est déroulée au Cameroun, sacrant le Sénégal. La liste de l'instance continentale comporte 11 joueurs issus de 5 pays différents, et en toute logique, le nouveau champion d'Afrique, le Sénégal, est le plus représenté avec 4 joueurs, devant le finaliste, l'Égypte avec 3 éléments, puis les demi-finales, le Burkina Faso (2 joueurs), le Cameroun (1 joueur), et le Maroc, éliminé en quarts de finale, avec un seul joueur. Aussi, le Sénégalais, Sadio Mané, a élu meilleur joueur du tournoi, son compatriote Edouard Mendy (meilleur gardien), son coach, Aliou Cissé (meilleur sélectionneur), le Camerounais Vincent Aboubakar (meilleur buteur) et le Burkinabè, Issa Kaboré, (meilleur jeune du tournoi).