Distinctions individuelles

Les Sénégalais en force

La coupe d'Afrique 2021 a pris fin avec le sacre du Sénégal face à l'Égypte en finale. Véritable orchestre de ce trophée, Sadio Mané a été désigné meilleur joueur de la compétition. Quant à son coéquipier et portier Edouard Mendy, il a été élu meilleur gardien de la compétition. Une seconde distinction pour le gardien de Chelsea après celle du meilleur gardien de l'année aux Trophées FIFA The Best. Le Camerounais Vincent Aboubakar, totalisant 8 buts dans cette compétition, a remporté le titre de meilleur buteur.

Sénégal

Lundi férié, chômé et payé

La Présidence du Sénégal a décrété la journée de lundi «fériée, chômée et payée», après le sacre des Lions de la Téranga en coupe d'Afrique des nations au Cameroun, a annoncé, dimanche soir, la télévision publique. «Le président Macky Sall, qui devait s'absenter du Sénégal jusqu'au 9 février pour différents séjours en Égypte, en Éthiopie et aux Comores, a annulé cette dernière étape pour accueillir, lundi, la sélection nationale à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar)», a ajouté la même source. Les joueurs et membres de l'encadrement de l'équipe nationale seront décorés, aujourd'hui par Macky Sall, au Palais présidentiel à Dakar. «Champions d'Afrique. Quel match! Quelle équipe! Vous l'avez fait. Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Tellement fiers de vous! Félicitations à nos héros», a écrit le président sénégalais dans un tweet, après la brillante victoire des Lions de la Téranga.



Cameroun

Choupo-Moting a refusé de jouer

Le torchon brûle entre Choupo-Moting et son sélectionneur Toni Conceicao. Le joueur devait prendre part à la rencontre pour la 3e place de la compétition avec ses coéquipiers, mais il a décliné sa titularisation pour prendre place dans les tribunes. «J'ai parlé avec le coach. Je lui ai dit que pour le match, je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je suis très déçu et frustré parce que je suis venu aider l'équipe à gagner la CAN. Et je mérite du respect. Le coach, lui, il m'a montré qu'il ne compte pas à 100% sur moi.» Le joueur de 32 ans dira encore: «On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m'a même pas fait entrer. Pour moi, c'est un manque de respect. J'étais obligé de dire la vérité au coach. Je suis très déçu et très frustré. Je ne pouvais pas jouer ce soir, mais j'étais à 100% avec l'équipe.»