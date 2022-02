Courtrai

Kadri ouvre son compteur buts

Titulaire indiscutable au milieu de Courtrai, Abdelkahar Kadri a ouvert son compteur de buts, ce samedi en championnat, lors du match face à Saint-Trond qui s'est terminé par une défaite de Courtrai (1-3). Saint-Trond avait terminé la première période sur un avantage de 2-0 face à Courtrai, qui n'est pas bien entré dans son match et n'a pas montré grand-chose durant le premier acte. Cependant, en deuxième période, l'équipe locale a réussi à réduire la marque par l'intermédiaire de l'ex-pensionnaire du Paradou AC, Kadri, qui a profité d'une belle passe décisive de son coéquipier pour remporter son duel avec le gardien et inscrire son tout premier but de la saison en championnat.

Al Wakrah

Benyettou, de nouveau, buteur

Après avoir manqué son match lors de la journée précédente face à Al Sadd, l'attaquant algérien Mohamed Benyettou a retrouvé les chemins des filets, ce samedi lors de la victoire de son équipe 2-1, face à Al Sailiya. Le natif de Mascara a inscrit le deuxième but de son équipe durant ce match. En effet, si Al Wakrah avait ouvert le score à la 33e minute, il n'aura fallu attendre que 2 minutes pour voir Benyettou aggraver la marque sur une belle action individuelle. L'ancien attaquant d'Al Shabab a dribblé parfaitement le défenseur adverse avant de fusiller le gardien adverse qui n'a rien pu faire. En deuxième période, l'attaquant algérien a eu quelques occasions pour gonfler ses stats dont un penalty, qu'il a malheureusement raté. Score final 2-1 pour Al Wakrah qui retrouve le chemin de la victoire.