Algérie - Cameroun

La préparation va bon train

Une réunion de travail s'est tenue, jeudi, au siège de la wilaya de Blida pour discuter de plusieurs points relatifs à la préparation du match Algérie-Cameroun (retour), prévu en mars prochain, pour le compte des barrages des éliminatoires du Mondial-2022. Présidée par le wali de Blida, Kamel Nouicer, la séance de travail a regroupé aussi le chef de cabinet du MJS, Raouf Khalef, le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, ainsi que les membres de l'exécutif de la wilaya de Blida. «Cette réunion se voulait également une séance de coordination entre toutes les parties prenantes pour la réussite de cet événement très important pour les Verts dans leur quête de composter leur billet pour le prochain Mondial au Qatar», a indiqué un communiqué de la FAF. À l'issue de cette réunion, une délégation, emmenée par le wali et le président de la FAF, s'est déplacée au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour une visite d'inspection, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs et de quelques travaux, notamment la mise en place de la technologie de la VAR et de la situation de la pelouse, entre autres.

Brest

Belaïli lâche ses vérités

Il est l'une des belles promesses de ce mercato. Très performant avec sa sélection, Youcef Belaïli n'a jamais su confirmer en Europe. Après un passage raté au SCO d'Angers, il est parti au Moyen-Orient... mais est désormais prêt à retenter sa chance en Ligue 1! Il a rejoint le Stade Brestois. Lors de sa conférence de presse, Youcef Belaïli s'est exprimé au sujet de ce choix de rejoindre le Stade Brestois, où il a retrouvé son compatriote Haris Belkebla. «Belkebla a-t-il pesé dans mon choix d'aller à Brest? Oui, j'ai joué avec lui en Équipe nationale, avant la CAN 2019, ça fait 4 ans, je le connais bien. Il m'a parlé de beaucoup de choses sur le club, c'est pour ça que je suis venu. Monsieur Lorenzi m'a aussi parlé, c'est pour ça que je suis venu», a expliqué l'international algérien. «Brest est un bon club, avec des bons joueurs, ´´Inch Allah´´ on va tout faire pour gagner beaucoup de matchs. Pourquoi avoir décidé de revenir en Europe? Pour tout donner en Europe, pour monter qui est Youcef aux gens. Brest c'est un bon chemin pour développer cela».