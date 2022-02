Coupe du monde des clubs

Ghorbal arbitrera le match d'ouverture

Un trio arbitral algérien sous la conduite de Mustapha Ghorbal dirigera le match d'ouverture de la Coupe du monde des clubs entre les Emiratis d'Al Jazeera et les Néo-Zélandais d'Auckland City FC, aujourd'hui, au stade Mohammed Bin Zayed (20h30), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) mardi. Le directeur de jeu algérien sera assisté de ses deux compatriotes, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. Pour rappel, Mustapha Ghorbal a arbitré le match d'ouverture de la CAN 2021 entre le Cameroun et le Burkina (2-1). Le trio algérien, l'unique représentant africain, a dû quitter la CAN- Cameroun 2021 pour rejoindre la capitale émiratie pour assister à des séminaires avant d'entamer la compétition. Le vainqueur du match d'ouverture affrontera les Saoudiens d'Al-Hilal pour rejoindre Chelsea, champion d'Europe, en demi-finale.

CS Constantine

Koukpo, victime de propos racistes

Le moment est regrettable et le CS Constantine n'a pas manqué de le dénoncer. En plein match, alors que le les Sanafir menaient face à la JS Kabylie, Marcellin Koukpo n'a pas été épargné par l'humeur des visiteurs. Auteur du premier but de la rencontre, l'attaquant béninois a été verbalement attaqué par Chems Eddine Harrag, le milieu de terrain des Canaris, qui lui a lancé des propos racistes. Ce moment gênant a été dénoncé par le CS Constantine. «Le joueur béninois Marcellin Koukpo a été exposé aux propos racistes du joueur de la JS Kabylie, Shams Eddine Harraq dans le match d'aujourd'hui, le joueur était dans une très mauvaise humeur après le match», a fait savoir le club des Verts sur sa page Facebook officielle. «Nous espérons que ceux qui commettent de tels comportements seront tenus pour responsables», a jouté le CS Constantine qui s'était imposé 2-1 dans cette rencontre comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 1.