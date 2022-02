Sénégal - Burkina Faso

Pas de cas Covid-19

Opposés, ce mercredi en demi-finale de la CAN 2021, le Sénégal et le Burkina Faso pourront compter sur l'ensemble de leurs forces. Les tests d'éligibilité Covid passés à 48 heures de la partie et sous la supervision de la CAF par les joueurs des deux équipes se sont tous avérés négatifs, ont communiqué, lundi soir, les deux formations d'Afrique de l'Ouest. L'intégralité des joueurs des deux équipes ont été jugés aptes à prendre part à cette rencontre. Lions de la Teranga et Étalons se présenteront donc à armes égales, mercredi (20h) sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo. Pratiquement une première depuis le coup d'envoi de cette 33e édition de la CAN.

Égypte

Fin du tournoi pour Hegazy

Sorti sur blessure à la pause et remplacé par Mahmoud Hassan Trezeguet, Ahmed Hegazy ne rejouera plus dans cette CAN. Le verdict est tombé pour le défenseur d'Ittihad Djeddah: une déchirure au tendon de l'adducteur. Il sera ainsi forfait contre le Cameroun, mais pas seulement, puisqu'il ne sera pas apte pour une éventuelle finale, face au vainqueur entre le Sénégal et le Burkina Faso. Il s'agit de la 7e blessure dans les rangs de l'Égypte depuis le début du tournoi après Mohamed El-Shenawy, Mohamed Abou Gabal, Mahmoud Hamdy El-Wensh, Akram Tawfik, Ahmed Fetouh et Hamdi Fathi. Alors que Fetouh s'est remis de sa blessure et a impressionné contre la Côte d'Ivoire puis le Maroc, tous les autres n'ont pas encore rejoué depuis leur blessure. Les choix sont maintenant restreints pour le sélectionneur portugais qui vient ainsi de perdre sa charnière titulaire Hegazy-El-Wensh.



Bousculade mortelle au stade d'Olembé

Eto'o au chevet des blessés

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o a rendu visite, hier, aux personnes accidentées de la bousculade du stade d'Olembé. L'occasion pour Samuel Eto'o de leur apporter tout son soutien, en vue d'un rétablissement imminent. Au total huit personnes avaient perdu la vie et 38 autres blessées dans l'incident du Stade Olembé lors du match opposant le Cameroun aux Comores. Dans la foulée, la CAF avait suspendu brièvement ce stade construit pour abriter cette 33e édition de la coupe d'Afrique des nations. Désormais, la CAF, le COCAN et le gouvernement camerounais ont renforcé le dispositif sécuritaire sur les sites accueillant la compétition, afin d'éviter de pareils drames à l'avenir.